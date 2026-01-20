¡No fue IA! Por esta razón las pirámides de Teotihuacán se pintaron de blanco (VIDEOS)

¿Alerta meteorológica? Una intensa lluvia acompañada de granizo sorprendió la tarde del domingo 18 de enero, a habitantes del Estado de México (Edomex), especialmente en comunidades de San Juan Teotihuacán y San Martín de las Pirámides.

El Pueblo Mágico literalmente se pintó de blanco, provocando miles de reacciones en redes sociales, donde muchos pensaron que las imágenes habían sido creadas con inteligencia artificial (IA), pero ¿a qué se debió la fuerte granizada?

¿Nieve en Teotihuacán? Así quedaron las calles y casas tras lluvia en Edomex

La zona centro del municipio de San Juan Teotihuacán, la catedral, calles principales, avenidas y hasta la zona arqueológica lucieron completamente blancas.

Los techos de las casas parecían cubiertos de nieve, mientras que las pirámides ofrecían una imagen poco común que dejó a turistas y vecinos sin palabras.

El granizo cayó con tal intensidad que en cuestión de minutos el paisaje cambió por completo, quedando bajo una capa de hielo, por lo que muchos pensaron que se trataba de videos generados con IA.

En el Municipio De San Juan Teotihuacan se vistio de blanco, la tarde de este Domingo 18 De enero cayó tremenda granizada, alcanzo hasta los 10cm de altura, los vecinos de distintas comunidades hicieron muñecos con el granizo. pic.twitter.com/2JbQ2bCOV0 — Barny De Xometla (@BARNYDEXOMETLA) January 19, 2026

¿Por qué cayó granizo en Teotihuacán?

De acuerdo con meteorólogos, la granizada se originó por el ingreso de nubosidad proveniente del Océano Pacífico, combinada con el frente frío número 29 , un sistema que ha provocado nieve en zonas altas del norte del país y granizo en el centro de México.

Este tipo de fenómeno ocurre cuando se forman nubes muy altas con corrientes de aire frío y caliente que permiten que las gotas de agua se congelen y crezcan antes de caer como granizo.

Además, los efectos del frente frío 30 ya empiezan a resentirse en territorio nacional, lo que podría generar una nueva anomalía climática durante los próximos días, con bancos de niebla, lluvias y cambios bruscos de temperatura en casi toda la República.

Daños tras la granizada en Teotihuacán

Tras una revisión, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó que no se registran afectaciones en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, tras la granizada atípica.

Por su parte, Protección Civil informó que personal de Seguridad Pública, Bomberos y brigadas de emergencia realizaron recorridos de supervisión para atender reportes ciudadanos y evaluar los daños.