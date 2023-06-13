VIDEO: Fuertes vientos vuelan el techo de un restaurante en China

China enfrenta fuertes ráfagas de viento que han provocado accidentes, como en la ciudad de Yichang, Hubei, donde los aironazos volaron el techo y la estructura metálica de un restaurante, incluso algunos comensales también salieron volando.

El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en redes sociales. En las imágenes se pudo apreciar la fuerza de los vientos por la manera en que se movía la carpa del restaurante.

Para evitar que saliera volando, los comensales se agarraron de ella, con la intención de hacer peso y evitar que el viento se la llevara; aunque eran varias personas las que se sumaron a esa tarea, no fue suficiente.

Después de unos minutos, los fuertes vientos levantaron la carpa del restaurante con todo y la estructura, incluso algunos clientes que no lograron soltarla a tiempo también volaron por el aire, algunos se zafaron a tan solo unos centímetros del suelo, pero hubo uno que se elevó algunos metros antes de caer.

¡CON TODO Y CLIENTES! 😳#China | Fuertes vientos volaron el techo de un #restaurante.



Los comensales intentaron soportar la carpa e hicieron contrapeso pero el #aire era demasiado #fuerte. pic.twitter.com/SOCKU2mp5b — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 13, 2023

De acuerdo con medios locales, el hombre que no se alcanzó a soltar cayó sobre otro techo cercano, de inmediato fue trasladado a un hospital, donde se encuentra recuperándose de las fracturas de costillas que sufrió.

China, en alerta amarilla por tormentas eléctricas

De acuerdo con la agencia china Xinhua, el centro meteorológico del país emitió una alerta amarilla debido a tormentas eléctricas, vendavales y granizadas que afectarán varias regiones como Shandong, Henan, Hunan, Guangxi y Hubei, este último lugar donde los vientos volaron el techo de un restaurante.

También se esperan lluvias de entre 20 y 60 milímetros por hora, por lo que las autoridades de China recomendaron a la población tomar precauciones y reducir actividades al aire libre.