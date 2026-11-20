El choque de tren en Indonesia dejó una persona muerta y tres heridas este viernes 20 de noviembre de 2026 en Pematang Siantar, Sumatra del Norte. El tren Siantar Express, de la ruta Medan-Pematang Siantar, embistió a un minibús urbano en un paso a nivel sin vigilancia y desató un incendio. Aunque las llamas consumieron la locomotora, los 264 pasajeros salieron ilesos.

¿Cómo ocurrió el choque y el incendio?

El tren salió de la estación Pematang Siantar rumbo a Medan. Al pasar por el kilómetro 38+7/6, entre las estaciones Siantar y Dolok Merangir, un minibús cruzó un paso ferroviario sin vigilancia. El Siantar Express golpeó el vehículo, lo arrastró varios metros y realizó una parada no programada. El impacto soltó chispas de la locomotora que incendiaron la máquina y el minibús. Los bomberos apagaron el fuego antes de que alcanzara los vagones de pasajeros.

NEW: Dramatic footage shows a minibus engulfed in flames after colliding with a moving train at an unguarded railway crossing in Simalungun Regency, North Sumatra, Indonesia



At least one person was killed and several others injured, while the locomotive also caught fire pic.twitter.com/2uGRgpO4A5 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) November 20, 2026

¿Qué pasó con las víctimas y los pasajeros?

Según el monitoreo del medio local Kompas en el lugar, los bomberos evacuaron del minibús el cuerpo de una persona, quien presuntamente manejaba la unidad. Además, dos maquinistas y un empleado del tren sufrieron heridas; tras su evacuación, ingresaron a un hospital para recibir atención médica. Anwar Yuli Prastyo, gerente de Relaciones Públicas de PT Kereta Api Indonesia (KAI) División Regional I Sumatra del Norte, confirmó que desalojaron el tren y que los 264 pasajeros están en buenas condiciones.

¿Por qué sigue cerrada la ruta en Sumatra del Norte?

Hasta la noche del viernes hora local de Indonesia, el tramo sigue intransitable mientras los bomberos realizan tareas de enfriamiento. KAI desplegó agentes en la zona, coordina acciones con las autoridades y enfoca sus trabajos en evacuar el equipo y reparar las vías. La empresa pidió disculpas a los clientes del Siantar Express por los inconvenientes y trabaja para normalizar la circulación cuanto antes.