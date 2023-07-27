VIDEO: ¡En total armonía! Ciervos conviven con personas para cubrirse de la lluvia en Nara, Japón

Un conmovedor video se volvió viral en redes sociales, se trata de una inusual escena donde ciervos y personas conviven para protegerse de la lluvia en la ciudad de Nara, Japón.

El momento surrealista fue captado por las propias personas que se encontraban en el lugar, incluso algunos le dieron de comer a los animales, mientras esperaban que la tormenta cesara.

En el video se ve a varios ciervos, algunos acostados tranquilamente, cubriéndose del agua, mientras las personas estaban a su alrededor; lo sorprendente es que parecen estar ahí sin ningún temor, conviviendo armoniosamente con los humanos.

🦌 Increíble hecho en Japón: un diluvio en la ciudad de Nara generó esta escena surrealista. pic.twitter.com/fyzHZWLKAj — Nexofin (@Nexofin) July 26, 2023

¿Por qué los ciervos en Nara, Japón, son protegidos?

Aunque para el resto del mundo el video de los ciervos conviviendo con las personas es una imagen insólita, en la ciudad de Nara es prácticamente normal, ya que ahí estos animales son una especie protegida y andan sueltos por las calles.

Aunque en un principio estos animales solo se encontraban en el parque Nara-koen, actualmente ya se pasean por todas las calles de la ciudad debido a que la cantidad de estos ha crecido.

Los cuernos en Nara, Japón, son considerados emisarios de deidades celestiales, por lo que todos los ciudadanos los protegen y nunca los molestan.