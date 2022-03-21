Video: Cohete lanzado por Rusia cae sobre México

Durante la madrugada de este lunes (21 de marzo de 2022), se pudo apreciar lo que parecía ser la caída de un meteorito sobre el cielo de la localidad de Parral en Chihuahua, México; pero realmente se trató de los restos de un cohete que Rusia lanzó desde el pasado viernes.

Videos de la caída de la basura espacial (los restos del cohete ruso Soyuz), fueron publicados en redes sociales en lo que se mostraba la supuesta caída de un meteorito sobre los cielos de Parral en el norte de México, pero más tarde, la Liga Astronómica de Chihuahua señaló que se trató de los restos de un fragmento del cohete Soyus del programa espacial de Rusia.

El objeto incandescente que viajaba por la atmosfera, de inmediato llamó la atención de ciudadanos, muchos de ellos grabaron con sus celulares y de inmediato los publicaron en las redes sociales, asegurando que se trataba de un meteorito.

Así de observó desde Durango Mx. Les comparto el video que logré tomar en el momento 🤩 pic.twitter.com/oOFkNcVbk0 — Francisco (@paco09274) March 21, 2022

Fragmento de cohete de Rusia, Soyuz cae sobre México

La Liga Astronómica de Chihuahua confirmó que solo se trató de un fragmento del cohete Soyus de Rusia, que ingresó a la atmósfera sobre los cielos de Chihuahua como basura espacial que viajó con dirección del noroeste al suroeste entre las 2:57 a.m. y 3:05 de la mañana (hora local) del 21 de marzo (2022).

Especialistas señalan que cuando un satélite termina su vida útil se convierte en basura y aseguran que el cohete que fue lanzado el pasado viernes por Rusia se desintegró en la atmósfera terrestre luego de que el rozamiento lo hiciera perder su órbita "estable" y que también pudo verse en la costa del Pacífico, especialmente en los estados de Sinaloa, Durango, Jalisco y Tepic.

Meteorito ☄ Mexico 🔴 Visto desde diferentes lugares en Mexico:

En el estado de Jalisco, en Durango, Zacatecas y Sinaloa también se apreció este espectacular evento que duro varios segundos y con mucha intensidad. pic.twitter.com/o2a9nxy71T — 🅸🅽🅵🅾🆂🅸🆂🅼🅾🅻🅾🅶🅸🅲 (@EarthquakeChil1) March 21, 2022

¿Qué significa la palabra Soyuz?

Las Soyuz, palabra que significa "unión" en ruso. Se trata del nombre que reciben las naves tripuladas (cohete) que más tiempo llevan operativas en la historia de la exploración espacial de Rusia bajo el programa homónimo, Soyuz.

El astronauta ruso Ivan Vagner se unió a la tripulación de la Estación Espacial Internacional, cuando una nave espacial Soyuz MS-19 lo envió junto con su compañero cosmonauta Oleg Skripochka, así como a Andrew Morgan y Jessica Meir de la NASA al puesto de avanzada espacial.