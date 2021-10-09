VIDEO: Nueva colada de lava en el volcán de La Palma daña viviendas

El cono principal del volcán de La Palma sufrió una rotura que provocó una nueva colada de lava de gran intensidad y velocidad, lo que dejó daños en viviendas y en la instalación industrial del Callejón de la Gata en Los Llanos de Aridane.

La lava fue expulsada de una forma turbulenta, lo que provocó varios incendios que fueron vistos a varios kilómetros de distancia del volcán, según medios internacionales.

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El Instituto Volcanológico de Canarias informó que el material incandescente de la nueva colada ha estado bajando del volcán por el Camino de los Campitos y el de la Vinagreta, causando afectaciones a su paso.

La colada de lava avanza imparable por el camino de La Vinagrera a las 13,00 hora canaria / The lava flow moves unstoppable through the Camino de La Vinagrera at 13,00 Canarian time pic.twitter.com/z7OEIURa6k — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Las viviendas más afectadas hasta ahora se encuentran en barrios como El Frontón, Alcalá y El Paraíso. Mientras que en la zona industrial se destruyeron talleres y un almacén de muebles.

La nueva colada de lava está generando una tremenda destrucción a su paso y dificultando el movimiento de nuestros equipos en la zona.

Chano Yánes, coordinador de Protección Civil de La Palma, explicó que la situación se puede complicar, debido a los “sobresaltos” que ha tenido el volcán, manifestados con esta colada que podría avanzar hacia el barrio de Todoque.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DSN) de España dio a conocer que la erupción del volcán de La Palma mantiene el mismo comportamiento de días previos, con una explosividad situada en el nivel dos, en una escala de ocho.

“Las emisiones de lava se concentran en los centros de emisión del cráter principal. La sismicidad se sigue localizando a gran profundidad y no se ha registrado deformidad fuera de la zona actual”, indicó el DSN.

Más imágenes de la nueva colada de lava que desciende por el Camino de los Campitos y el de la Vinagrera/ More footage of the new lava flow descending by the Camino de los Campitos and the La Vinagrera pic.twitter.com/bRlZAvZXMG — INVOLCAN (@involcan) October 9, 2021

Nube de ceniza del volcán de La Palma obliga al cierre aeroportuario

En cuanto a la columna de cenizas y gases, alcanza los tres mil 500 metros, aunque este sábado podría tener una evolución favorable con la llegada de viento de componente norte entre los mil 500 y cinco mil metros.

La nube de cenizas que ha dejado la erupción del volcán de La Palma interrumpió el tráfico aéreo en la vecina Tenerife, detalló el operador aeroportuario Aena, un día después de haber cerrado el aeropuerto de La Palma para evitar alguna emergencia.

El aeropuerto del norte de Tenerife sigue abierto para el aterrizaje y despegue de los aviones, pero varios vuelos fueron cancelados o desviados a la terminal del sur de la isla, dijo un portavoz de Aena a Reuters.

El aeropuerto de La Palma cerró el pasado 25 de septiembre para que los trabajadores pudieran limpiar la ceniza de la pista, añadió la agencia internacional.

El volcán de La Palma lleva más de dos semanas lanzando chorros de lava al rojo vivo, arrasando con edificios y granjas, y obligando a la evacuación de miles de residentes.

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