FOTOS: Río de lava del volcán de La Palma captado desde un satélite

El recorrido de la lava arrojada por el volcán de La Palma, que terminó en el océano Atlántico, fue captado desde el satélite Sentinel-2 de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea.

La imagen de satélite ha llamado la atención ya que muestra el flujo de la lava, cuyo intenso color naranja contrasta con el verde del terreno en esta isla de Canarias, un archipiélago español ubicado al noroeste de África.

Impresionante Imágen tomada por la misión Copernicus Sentinel-2, muestra el flujo de lava del volcán Cumbre Vieja en la isla española de La Palma, derramándose en el Océano Atlántico.#VacúnateContraLaCovid19 pic.twitter.com/kat0dTJNA0 — Yerris Romero Yriarte ®© (@YerrisRY) October 2, 2021

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El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de España compartió en sus redes sociales “las impresionantes imágenes” de la erupción del volcán de La Palma, misma que inició desde el pasado 19 de septiembre.

🛰️El satélite Sentinel-2 del programa @CopernicusEU nos deja estas impresionantes imágenes de la #ErupcionLaPalma 🌋



📢@mitecogob ha desplegado a las #BRIF para apoyar a los vecinos de la isla y colabora con la vigilancia del penacho de humo del volcán a través de @AEMET_Esp pic.twitter.com/H8Lef19BUt — Transición Ecológica y Reto Demográfico (@mitecogob) September 30, 2021

Después de varios días de actividad eruptiva, el 28 de septiembre la lava llegó al océano Atlántico. El río de material incandescente cayó desde un acantilado hacia el agua, lo que produjo una gran nube de humo.

En la imagen de satélite se observa todo el camino que recorrió la lava, desde la cima del volcán hasta el mar, dejando viviendas destruidas, además de vegetación calcinada a su paso.

El Comité de respuesta del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) advirtió a los vecinos de barrios cercanos que se quedaran en sus viviendas, con las ventanas y puertas bien cerradas, ya que la lava, al entrar en contacto con el agua salada, emite gases nocivos.

Calidad del aire empeora en los alrededores del volcán de La Palma

Las autoridades españolas pidieron a varios miles de residentes de La Palma que se quedaran en casa debido al empeoramiento de la calidad del aire, ya que el volcán en erupción arrojó lava al rojo vivo y espesas nubes de humo negro.

De acuerdo con Reuters, los servicios de emergencia decretaron este viernes el confinamiento de los habitantes de Los Llanos de Aridane y El Paso, dos de las localidades más afectadas.

El nuevo confinamiento es consecuencia de las condiciones meteorológicas, que impiden la dispersión de los gases y los mantienen en niveles bajos de la atmósfera.

A los afectados no solo se les pidió que mantuvieran las puertas y ventanas cerradas, también que desconectaran la calefacción y el aire acondicionado para evitar la entrada de aire exterior.

⭕ La calidad del aire en el entorno del #VolcanLaPalma es buena, aunque reconocen los expertos que a medida que se acerca uno hacia el cono, disminuye.



❗Esta es la imagen desde la Montaña El Laurel. Hace días se veía la colada y el cono perfectamente. Ahora, esta es la escena: pic.twitter.com/b382v2IPnH — Eric Pestano (@ericpestano) October 1, 2021

Previamente se habían ordenado confinamientos en las zonas de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Unas seis mil personas han sido evacuadas de sus casas desde que el volcán de La Palma entró en erupción el 19 de septiembre.

Más de 800 edificios quedaron destruidos en la isla, que tiene una población de unos 83 mil habitantes y forma parte del archipiélago de las Islas Canarias en el Atlántico, según Reuters.

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