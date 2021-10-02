tva (1).png

FOTOS: Río de lava del volcán de La Palma captado desde un satélite

Desde un satélite se capturó el camino de lava que dejó el volcán de La Palma, cuyo destino ha sido el agua salada del Atlántico.

lava-volcán-la-palma.jpg
|Twitter @mitecogob

Escrito por: Azteca Noticias

El recorrido de la lava arrojada por el volcán de La Palma, que terminó en el océano Atlántico, fue captado desde el satélite Sentinel-2 de Copernicus, el Programa de Observación de la Tierra de la Unión Europea.

La imagen de satélite ha llamado la atención ya que muestra el flujo de la lava, cuyo intenso color naranja contrasta con el verde del terreno en esta isla de Canarias, un archipiélago español ubicado al noroeste de África.

Te puede interesar: VIDEO: Explican qué pasa con el volcán de La Palma, con realidad aumentada

El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) de España compartió en sus redes sociales “las impresionantes imágenes” de la erupción del volcán de La Palma, misma que inició desde el pasado 19 de septiembre.

Después de varios días de actividad eruptiva, el 28 de septiembre la lava llegó al océano Atlántico. El río de material incandescente cayó desde un acantilado hacia el agua, lo que produjo una gran nube de humo.

En la imagen de satélite se observa todo el camino que recorrió la lava, desde la cima del volcán hasta el mar, dejando viviendas destruidas, además de vegetación calcinada a su paso.

El Comité de respuesta del Plan de Emergencias Volcánicas de Canarias (Pevolca) advirtió a los vecinos de barrios cercanos que se quedaran en sus viviendas, con las ventanas y puertas bien cerradas, ya que la lava, al entrar en contacto con el agua salada, emite gases nocivos.

Calidad del aire empeora en los alrededores del volcán de La Palma

Las autoridades españolas pidieron a varios miles de residentes de La Palma que se quedaran en casa debido al empeoramiento de la calidad del aire, ya que el volcán en erupción arrojó lava al rojo vivo y espesas nubes de humo negro.

De acuerdo con Reuters, los servicios de emergencia decretaron este viernes el confinamiento de los habitantes de Los Llanos de Aridane y El Paso, dos de las localidades más afectadas.

El nuevo confinamiento es consecuencia de las condiciones meteorológicas, que impiden la dispersión de los gases y los mantienen en niveles bajos de la atmósfera.

A los afectados no solo se les pidió que mantuvieran las puertas y ventanas cerradas, también que desconectaran la calefacción y el aire acondicionado para evitar la entrada de aire exterior.

Previamente se habían ordenado confinamientos en las zonas de San Borondón, Marina Alta, Marina Baja y La Condesa. Unas seis mil personas han sido evacuadas de sus casas desde que el volcán de La Palma entró en erupción el 19 de septiembre.

Más de 800 edificios quedaron destruidos en la isla, que tiene una población de unos 83 mil habitantes y forma parte del archipiélago de las Islas Canarias en el Atlántico, según Reuters.

Te puede interesar: VIDEO: Reportero toca la lava del volcán de La Palma y se quema en vivo