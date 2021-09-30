VIDEO: Reportero toca la lava del volcán de La Palma y se quema en vivo

Desde que el volcán Cumbre Vieja de La Palma, España, hizo erupción, los periodistas canarios llegaron al lugar para informar minuto a minuto lo que sucedía, todos buscando la mejor imagen del hecho; en ese intento, un reportero terminó quemándose la mano por tocar la lava.

El reportero pertenece al programa "Los Teloneros", de una televisora de las Islas Canarias, e informaba sobre los acontecimientos más recientes, después de que la lava llegó al mar.

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“Vemos la piedra volcánica que está súper caliente”, dijo el reportero a cámara mientras grababa una lengua de lava que pasaba detrás de él.

“Está súper caliente. Por dentro está al rojo vivo”, señaló mientras se acercaba. Y prosiguió: “por primera vez tocando una piedra recién hecha al horno”, dijo al momento de poner la mano sobre la masa incandescente.

Como era de esperarse, el reportero se quemó la mano después de ponerla sobre la lava para demostrar que estaba demasiado caliente. Una actitud imprudente que fue muy criticada en las redes sociales.

La lava del volcán de La Palma destruyó todo a su paso

La lava del volcán Cumbre Vieja en La Palma, España, que entró en erupción el pasado 19 de septiembre destruyó todo a su paso. Más de seis mil personas tuvieron que abandonar sus hogares, pero hasta ahora no ha habido heridos ni muertos, aunque sí graves daños materiales.

El más reciente recuento del sistema de satélites europeo, Copernicus, informó que la lava del volcán de Cumbre Vieja dañó 744 edificaciones, de las cuales 656 están destruidas.

Además, la superficie cubierta por el magma es de 267.5 hectáreas y los kilómetros de carreteras afectados alcanzan los 23.1, de los que 21,5 están completamente destruidos.

El noche del martes la lava llegó al mar y lo hizo formando una impresionante pirámide de más de 50 metros de altura, que luego de varias horas se convirtió en un fenómeno conocido como “delta de lava”, que se adentra a decenas de metros en el océano.

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