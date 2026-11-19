Fisicoculturistas de Gaza llamaron la atención al celebrar su primera competencia de fuerza pese a la escasez de alimentos, los gimnasios dañados y la falta de equipamiento. El Club de Levantamiento de Pesas de Palestina organizó el primer Campeonato Palestino de Strongman en la ciudad de Gaza a mediados de octubre de 2026.

Aunque los atletas compitieron ese mes, la amplia cobertura mediática resurgió a mediados de noviembre de 2026, tras el reporte de Ibrahim al-Khalili para el medio local Al Jazeera.

¿Qué pruebas enfrentaron en la competencia?

El evento incluyó retos físicos muy exigentes para todos los participantes. Durante la jornada, los atletas voltearon un neumático de 400 kilos, arrastraron un camión y realizaron el ejercicio conocido como “paseo del granjero” cargando una barra hexagonal de 180 kilos. Cada prueba midió la potencia de los competidores en la primera edición del torneo.

Gaza bodybuilders held their first strongman competition despite food shortages, damaged gyms and scarce equipment. Al Jazeera’s Ibrahim al-Khalili reports. pic.twitter.com/9vLw6KpBHC — Al Jazeera English (@AJEnglish) November 18, 2026

Sin suplementos y con arroz: así se preparan

Lo que más curiosidad despierta entre el público es cómo logran entrenar con tantas limitaciones. Para seguir activos, los deportistas enfrentan gimnasios dañados, poco equipo y largas caminatas por carreteras en mal estado.

Su alimentación también llama la atención, ya que cambia la idea tradicional sobre esta disciplina. Al contar con acceso limitado a proteínas y suplementos, los atletas dependen a menudo de alimentos básicos como arroz, lentejas y legumbres para sostener su rutina diaria de entrenamiento.

“Gym Rat in Gaza”: entrenar con escombros

Uno de los casos que más interés generó en redes sociales es el de Mohammed Hatem, conocido como “Gym Rat in Gaza”. Tras pasar por repetidos desplazamientos, el atleta ganó una gran cantidad de seguidores al documentar cómo arma sus entrenamientos con escombros y pesas improvisadas. Su historia muestra cómo los fisicoculturistas de Gaza buscan la forma de seguir levantando peso pese a la falta de equipo.