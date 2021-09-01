VIDEO: Conductor de noticias rodeado de talibanes pide no temerles

En Afganistán, un conductor de noticias leyó frente a las cámaras un comunicado a nombre del Emirato Islámico en el que pedía a la población no temer a los talibanes, mientras dos de ellos lo rodeaban, con armas en las manos.

Este incidente con el presentador de la cadena “Peace Studio” se produjo el pasado fin de semana y fue la activista iraní Masih Alinejad quien difundió el momento en sus redes sociales.

Esto es surrealista. Militantes talibanes posan con armas detrás de este presentador de televisión visiblemente petrificado y le hacen decir que la gente de Afganistán no debería tener miedo del Emirato Islámico.

De acuerdo con la grabación, el conductor de noticias, al leer el comunicado, pidió tranquilidad a los afganos y su cooperación con el nuevo gobierno, al que no debían tener miedo.

Te puede interesar: Youtuber se despide de seguidores; muere en ataque en Afganistán

Mientras el periodista mira a la cámara y difunde el mensaje de los talibanes, se aprecia que dos extremistas armados con rifles de asalto se encuentran detrás del hombre, al parecer controlando lo que leía.

Segundos después se abre el plano y la cámara muestra a por lo menos ocho talibanes, algunos de ellos armados, escuchando atentos lo que decía el conductor de noticias.

De acuerdo con medios internacionales, la presencia de los extremistas también se debió a que escoltaron a uno de sus comandantes, que fue entrevistado después de que el periodista leyera el comunicado.

“Coopere con ellos y no debería de tener miedo”, dijo el presentador a la población que lo observaba a través de una pantalla. Sin embargo, desde que los talibanes tomaron el poder, un gran número de afganos han salido del país movidos por el temor a este grupo extremista.

This is surreal. Taliban militants are posing behind this visibly petrified TV host with guns and making him to say that people of #Afghanistan shouldn’t be scared of the Islamic Emirate. Taliban itself is synonymous with fear in the minds of millions. This is just another proof. pic.twitter.com/3lIAdhWC4Q — Masih Alinejad 🏳️ (@AlinejadMasih) August 29, 2021

Talibanes piden a los afganos volver a casa para ayudar en la reconstrucción

Según Reuters, hace unos días, Amir Khan Motaqi, un alto dirigente talibán, mencionó que “el Emirato Islámico de Afganistán es el hogar de todos los afganos”.

El líder también pidió a los afganos que vuelvan a casa y ayuden a la reconstrucción, al tiempo que prometió proteger los derechos humanos, en un aparente intento de presentar una imagen más moderada que su primer régimen, conocido por su brutal aplicación de la ley islámica radical.

Sin embargo, la población trata de huir de este régimen, como lo hizo la periodista Beheshta Arghand, quien entrevistó a un líder talibán hace algunas semanas y pudo abandonar su país “porque como millones de personas”, tenía miedo de los extremistas.

|Twitter @AlArabiya_Eng

Tras la llegada al poder de los talibanes, alrededor de 150 periodistas, fotógrafos y otros comunicadores firmaron una carta en la que piden a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que tome medidas para salvar sus vidas y la de sus familiares.

Te puede interesar: VIDEO: Talibanes declaran independencia de Afganistán, tras salida de EUA

