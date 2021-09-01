Youtuber se despide de seguidores; muere en ataque en Afganistán

El caso de Najma Sadeqi, una joven youtuber de Afganistán, cobró relevancia, ya que se despidió de sus seguidores en su canal y días después murió durante un ataque en el aeropuerto de Kabul.

La youtuber era estudiante de periodismo en un instituto en la capital de Afganistán y soñaba con ser periodista, tanto que recientemente se unió a un canal de noticias en la plataforma para compartir videos donde hablaba desde la comida hasta la música de ese país.

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Pero un día, la youtuber dejó de lado las coloridas notas para despedirse de su comunidad en plataforma tras la toma de los talibanes de Afganistán.

Como no se nos permite trabajar y salir de nuestras casas, todos tuvimos que grabar un último video. A través de este video les digo adiós a todos.

En el video, la youtuber pidió a sus seguidores, entre lágrimas, que rezaran por ella, quien se dijo temerosa de salud en la calle por los talibanes. "La vida de Kabul se volvió difícil, especialmente para aquellos que solían ser libres y felices", expresó la joven.

Youtuber muere en ataque en aeropuerto de Kabul

Días después de que publicó su video de despedida, la youtuber de 20 años murió durante el ataque que los talibanes realizaron en el aeropuerto de Kabul, mientras cientos de personas buscaban escapar del país.

En el ataque donde murió la youtuber se estima que también fallecieron al menos 170 personas de Afganistán, además de soldados estadounidenses, la mayoría de origen latino.

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El caso de la yotuber creó miedo entre otros creadores de contenidos, quienes temen que sus libertades se vean coartadas por los talibanes.

Una generación de jóvenes, como la yotuber Najma Sadeqi creció dentro de las libertades concedidas a quienes vivían en Afganistán durante las dos décadas que estuvo fuera del control talibán. Algunos de ellos usaban las ganancias de sus canales de la plataforma para sostener a su familia, ahora muchos dejarán de crear contenidos por miedo a perder la vida.

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