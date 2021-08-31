VIDEO: Talibanes declaran independencia de Afganistán, tras salida de EUA

Desde el aeropuerto de Kabul, los talibanes declararon la "completa independencia" de Afganistán y prometieron formar un gobierno islámico "inclusivo", solo horas después de la salida del último soldado de Estados Unidos de ese país.

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Tras 20 años de guerra, Afganistán logró al fin "obtener su independencia de las fuerzas extranjeras", celebró Zabihullah Mujahid, principal portavoz de los talibanes.

Mujahid felicitó a sus combatientes por los sacrificios que han supuesto durante el último mes, con la toma primero en algo más de dos semanas de casi todo el territorio afgano, culminado el 15 de agosto con la conquista de Kabul, y ahora con la retirada total de Estados Unidos.

Es por sus sacrificios (...) que hoy hemos logrado la independencia. Quiero felicitaros a todos y a nuestra nación por esta independencia. Esperamos que Afganistán nunca vuelva a ser ocupado y siga siendo independiente, próspero y el hogar de los afganos bajo un sistema islámico

La retirada de las tropas internacionales vino acompañado de festejos por parte del grupo fundamentalista, que salió a las calles para celebrar con disparos al aire el fin de dos décadas de ocupación.

"Los invasores deben saber que Afganistán no es lugar para ellos, cometieron un error al venir aquí, estamos felices de que ya no estén", añadió Mujahid.

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb — Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021

El portavoz de los talibanes también hizo un llamamiento a los miembros de sus fuerzas para que sean "educados y tengan un buen comportamiento" con los ciudadanos, ya que tras 20 años de guerra "la nación tiene el derecho a una vida pacífica, a respirar en calma".

Sale el último soldado de Estados Unidos de Afganistán

Estados Unidos completó el lunes la retirada de sus soldados de Afganistán, informó el Pentágono, tras una caótica evacuación de miles de estadounidenses y aliados afganos que cerró la intervención de Washington durante 20 años de conflicto.

La retirada fue anunciada por el general Frank McKenzie, comandante del Mando Central de Estados Unidos, quien dijo en una sesión informativa en el Pentágono que el jefe de la diplomacia estadounidense en Afganistán, Ross Wilson, estaba en el último C-17 que despegó de Kabul.

Más de 122 mil personas salieron por aire de Kabul desde el 14 de agosto, el día antes de que los talibanes recuperaran el control del país, dos décadas después de haber sido expulsados del poder por la invasión liderada por Estados Unidos en 2001.

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