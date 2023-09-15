VIDEO: Conductor se convulsiona, atropella a una mujer y la mata

Un lamentable accidente ocurrió en las calles de Argentina, cuando un conductor se empezó a convulsionar cuando estacionaba su carro, lo que provocó que atropellara a una mujer, quien murió.

El momento quedó grabado en las cámaras de seguridad de la calle. En las imágenes se ve a un vehículo blanco que se echa en reversa con la intención de estacionarse; en la banqueta está una mujer mirando unas prendas de ropa, y una abuelita que caminaba distraída viendo las vitrinas.

📌 Tragedia en Floresta: perdió el control, embistió a una mujer y la mató



👉 El conductor habría sufrido una convulsión por diabetes



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Video de conductor que atropella a abuelita y la mata

De pronto el conductor se convulsionó, perdió el control del auto, el cual se fue hacia atrás rápidamente, atropellando a la mujer de la tercera edad, quien no se percató del coche, y quedó prensada, mientras que la otra mujer alcanzó a evitar el impacto.

Otras personas que pasaban por el lugar se acercaron para auxiliar a la mujer herida, entre varios transeúntes movieron el auto para liberar a la mujer, que cayó al suelo y quedó tendida en la banqueta hasta que llegaron los servicios de emergencia.

El conductor responsable del accidente fue detenido mientras se realizan las investigaciones de lo sucedido, la mujer, de 71 años de edad, fue trasladada a un hospital con heridas graves. Más tarde, los médicos informaron que el estado de salud de la abuelita se agravó y murió.

Algunos testigos narraron para medios locales cómo vivieron el incidente: "Se salvaron como tres o cuatro personas, que no sé quiénes son, fue una desgracia. El conductor, cuando le leyeron el acta, dijeron que vivía acá cerca en la calle Chivilcoy", aseguró en una entrevista con el medio Clarín el encargado del local contra el que impactó el auto.

