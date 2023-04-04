VIDEO: Coyote ataca a un niño en Arizona, Estados Unidos

En redes sociales circula el video del momento en que un coyote atacó a un niño de aproximadamente dos años de edad en la entrada de su casa, ubicada en Arizona, Estados Unidos, a finales de marzo.

Por fortuna, el menor solo tuvo heridas mínimas debido a que el animal salió huyendo de la escena después de que el menor comenzó a gritar y llorar.

Video del coyote atacando a un niño en el patio de su casa

Las imágenes son de la cámara de seguridad de la vivienda en donde se vio al niño que caminaba hacia su hogar detrás de su mamá, sin que ninguno de los dos se percatara que el coyote se encontraba tan cerca.

El animal salió de entre los arbustos y se abalanzó sobre el niño haciendo que se cayera; el pequeño comenzó a llorar, lo que ayudó a que el coyote se espantara y saliera huyendo del lugar mientras la mamá corrió a recoger del piso a su hijo.

Cámaras de seguridad captaron el momento en el que un coyote atacó a un menor este miércoles en una residencia en la ciudad estadounidense de Scottsdale (Arizona). De acuerdo a la madre del menor, de 21 meses, su hijo fue mordido en un brazo. pic.twitter.com/PORGNLQtp6 — Sepa Más (@Sepa_mass) March 27, 2023

“El coyote debió vernos salir del carro y esperó el momento oportuno para seguir a mi hijo” indicó Kelly Pirozzi, mamá del niño, a la agencia de noticias CNN.

De acuerdo con medios de comunicación internacionales, este es el segundo ataque en menos de dos días en Arizona, Estados Unidos, ya que una noche antes se reportó otro ataque a una niña, quien resultó con rasguños en el estómago.

Aunque ambos pequeños se encuentran sanos y salvos, los padres en esa región han mostrado preocupación por los ataques de coyotes. Aunque algunos especialistas indicaron que podría tratarse del mismo animal en ambos casos.

