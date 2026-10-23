VIDEO | Búsqueda de “El Compa Mike 517” desata operativo hasta por aire en Zapopan; era buscado por EU

Un fuerte operativo por tierra y aire se registró en la zona dorada de Zapopan. Autoridades de la Secretaría de Seguridad Jalisco se desplegaron sobre la avenida Central Guillermo González Camarena, casi al cruce con Santa Margarita, en el fraccionamiento Valle Real y detuvieron a Miguel “N”, alias “El Compa Mike 517”.

Por aire, realizaron labores de vigilancia a través del helicóptero de la Policía de Jalisco, encabezando un operativo para lograr la captura de este hombre buscado Estados Unidos por los delitos contra la salud y homicidio.

El sujeto, de 36 años, es ciudadano estadounidense y cuenta con una orden de aprehensión desde junio pasado en San Diego, California, por los delitos de homicidio e intento de homicidio, así como cargos federales por delitos contra la salud. Posteriormente, fue entregado al Instituto Nacional de Migración para ser remitido a las autoridades que lo requerían.