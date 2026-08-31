VIDEO | “Queremos saber que estés bien”: padres buscan a Elizabeth Verduzco Pacheco y piden ayuda para encontrarla

Elizabeth Verduzco Pacheco salió de su casa el 19 de agosto de 2026 con su perrita y una bolsa, pero desde ese momento sus padres no volvieron a tener noticias de ella. La joven salió de su casa en la alcaldía Gustavo A. Madero, en la Ciudad de México. La familia mantiene la búsqueda y solicita apoyo para localizarla, luego de que la última ubicación de su teléfono celular apareciera en Acapulco, Guerrero.

¿Quién es Elizabeth Verduzco Pacheco y dónde fue vista por última vez?

Su padre, Adrián Verduzco, explicó a Azteca Noticias que aquella fue la última ocasión en que alguien de la familia la vio. En ese momento, él pensó que Elizabeth simplemente había salido a caminar con su mascota.

La incertidumbre aumentó con el paso de los días. Guadalupe Pacheco, madre de la joven, reconoció que al principio conservó la esperanza de que Elizabeth regresara por su cuenta en un par de días, lo que no ocurrió.

“Mide 1.63 desde complexión delgada, atlética, hace mucho ejercicio, tez morena clara, tiene un lunar en la mejilla derecha”, detalló Adrían, padre de Elizabeth.

Familia solicita ayuda para localizar a joven desaparecida

La familia también buscó información en hospitales, pero hasta el momento no encontró registros que indiquen que Elizabeth esté en alguno de esos lugares. Su madre pidió evitar cualquier escenario negativo mientras continúan con las labores para localizarla.

Elizabeth enfrenta una situación de salud mental y requiere atención médica. Por esta razón, sus padres insistieron en la importancia de encontrarla y confirmar que se encuentra bien.

“Hija, si llegas a ver esto, nosotros te apoyamos en tu independencia, pero regresa. Si te quieres ir a vivir a otro lado, te apoyamos, pero regresa. Queremos saber que estés bien”, declaró Guadalupe.

Última ubicación del celular de Elizabeth apunta a Acapulco

La última ubicación de su celular se detectó en Acapulco. Sin embargo, en el lugar donde apareció esa señal aseguraron que no habían visto a una persona con las características de Elizabeth.

