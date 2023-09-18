VIDEO: Dos feminicidas son quemados y linchados en Guatemala

Momentos de tensión se vivieron en la región de Quiché, Guatemala cuando vecinos rodearon a dos feminicidas y les prendieron fuego tras quitárselos a los policías, quienes se buscaban llevarlos a la fiscalía.

El comunicado oficial detalló que los linchamientos se llevaron a cabo el pasado sábado 16 de septiembre cuando los pobladores se dieron cuenta de la aprehensión, en ese momento se trasladaron al lugar y los tomaron por la fuerza para castigarlos.

"Pobladores que se dieron cuenta de la aprehensión, fuertemente armados evitaron que la Policía Nacional Civil pusiera a disposición de juez competente a los sindicados y se los llevaron bajo amenazas a la aldea Pacuch, Sacapulas, donde les prendieron fuego a ambos", indicó la Fiscalía.

¿Cómo capturaron a los feminicidas en Guatemala?

A los pocos minutos del incidente, la policía especificó que se registró un ataque armado por parte de dos hombres que usaban una motocicleta y que huyeron en la misma; sin embargo a los pocos minutos lograron capturarlos en un lugar cercano, conocido como caserío San Jorge.

“Tuvo lugar un ataque armado contra una mujer, por lo que agentes de la PNC realizó la persecución de dos hombres que habrían perpetrado el ataque [y escaparon en una motocicleta], quienes fueron capturados en el [cercano] caserío San Jorge", indicó la Fiscalía.

#ComunicadoPDH | El Procurador de los Derechos Humanos, Dr. Alejandro Córdova expresa su rechazo a las acciones violentas cometidas el 16 de septiembre, en el municipio de #Sacapulas, del departamento de #Quiché pic.twitter.com/J7yBVjDNwm — PDH Guatemala (@PDHgt) September 17, 2023

Feminicidas habrían sido prestamistas

Según una fuente de la Fiscalía, los dos hombres que fueron linchados tras dirigirse a un cuartel en Sacapulas eran prestamistas y el asesinato contra la mujer se trató de un ajuste de cuentas porque no les había pagado; la versión aún no está confirmada, sin embargo, se espera que en las siguientes horas ofrezcan más detalles.

Urgente. Guatemala. Imágenes fuertes. Enardecidos vecinos de Sacapulas, Quiché, sacan de patrulla policial a 2 sicarios para lincharlos y prenderles fuego. pic.twitter.com/oPGqwQM2pq — Pro Nobis (@pronobismundo) September 17, 2023

Femicidios se duplican en Guatemala durante 2023

Los femicidios estuvieron cerca de duplicarse en Guatemala durante primer periodo del 2023 en comparación con el mismo período de 2022, según un informe sobre la violencia divulgado por una organización humanitaria.

De acuerdo con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), entre enero y mayo del año pasado fueron asesinadas en el país centroamericano 254 mujeres, pero en los cinco meses de 2023 la cifra aumentó a 376.