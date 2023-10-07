VIDEO: Chofer es engañado por dos mujeres y le roban tráiler en la México-Puebla

Momentos de tensión vivió un chófer de un tráiler que circulaba sobre la autopista México-Puebla, concretamente a la altura de San Martín Texmelucan, donde luego de dar un "aventón" a dos mujeres, quienes supuestamente eran madre e hija, es asaltado y usurpado de su unidad mediante a amenazas.

A través de redes sociales, el video del robo comenzó a difundirse y se viralizó de inmediato, pues se ve claramente cómo el conductor se detiene para pasar a dejar a las dos mujeres, quienes se despiden amablemente e incluso una de ellas interactúa con su celular, pues aparentemente le pide que apunte algo.

Esto sucede mientras su secuaz hace como que se va a bajar del tráiler; sin embargo, es en ese momento cuando llegan otros presuntos integrantes de una banda delictiva para cometer el asalto a mano armada.

Video del asalto a un tráiler en la México-Puebla

Luego de despedirse y apuntar lo que parece ser su número, una de las mujeres se pone en la puerta y permite la entrada de otros tres individuos, quienes amedrentan al chofer y posteriormente lo despojan de la unidad.

#Puebla | ¡Le salió caro darles aventón! 🤬



Dos mujeres piden un ride y en el momento que se bajan, dejan que otros sujetos se suban y asalten al #conductor. ¡Por buena persona, se lo fregaron! 😡



Nos cuentan @BravoLucy y @Villalvazo13 en @HMeridiano. pic.twitter.com/jh3zk37Xqu — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 5, 2023

Cabe mencionar que el conductor en ningún momento opuso resistencia e incluso en cuanto se suben a la cabina coloca los brazos cruzados para mostrar su accesibilidad, pues estaba completamente superado.

Dos hombres concluyen el engaño a un chófer en la autopista México-Puebla

Finalmente, fueron solo dos los hombres quienes permanecen en el tráiler, una vez que descendieron al chófer, quien se va acompañado del tercer cómplice y con las dos mujeres que iniciaron el atraco.

Segundos después baja el copiloto junto a un palo y deja al conductor solo, quien aparentemente se va solo al mando de la unidad. El resto quedó a mitad de la carretera y hasta el momento las autoridades no se han expresado al respecto.

Con estas imágenes se confirma que la delincuencia sigue estando presente en las carreteras de México, esta vez mediante engaños para pedir un viaje gratis, mientras están coludidos con otras personas, quienes eventualmente efectúan el robo de pertenencias e incluso del propio tracto camión.

