El “cementerio educativo” de la CDMX: Escuelas abandonadas en GAM e Iztapalapa lucen en ruinas y en el olvido | VIDEO

Escuelas de educación básica en la Ciudad de México permanecen en el abandono tras sufrir daños por explosiones o por los sismos de 2017, convertidos en basureros y focos de inseguridad en las alcaldías Gustavo A. Madero, GAM, e Iztapalapa.

Casos como la Secundaria Técnica 167, cerrada desde 2001, y las secundarias José Natividad Macías y José Clemente Orozco muestran el deterioro estructural, la vandalización y la falta de intervención gubernamental pese a los reclamos vecinales.

Madres de familia y habitantes de las zonas afectadas exigen a las autoridades educativas agilizar los dictámenes y rehabilitar los inmuebles para evitar invasiones y recuperar los espacios en beneficio de la comunidad.