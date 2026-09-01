El “cementerio educativo” de la CDMX: Escuelas abandonadas en GAM e Iztapalapa lucen en ruinas y en el olvido | VIDEO
Escuelas llevan años en el olvido tras explosiones y sismos en la GAM e Iztapalapa, CDMX. Vecinos denuncian que se convirtieron en basureros e intenciones de invasión.
Escuelas de educación básica en la Ciudad de México permanecen en el abandono tras sufrir daños por explosiones o por los sismos de 2017, convertidos en basureros y focos de inseguridad en las alcaldías Gustavo A. Madero, GAM, e Iztapalapa.
Casos como la Secundaria Técnica 167, cerrada desde 2001, y las secundarias José Natividad Macías y José Clemente Orozco muestran el deterioro estructural, la vandalización y la falta de intervención gubernamental pese a los reclamos vecinales.
Madres de familia y habitantes de las zonas afectadas exigen a las autoridades educativas agilizar los dictámenes y rehabilitar los inmuebles para evitar invasiones y recuperar los espacios en beneficio de la comunidad.