VIDEO | “Siempre vamos a tener el compromiso con la verdad": Benjamín Salinas, sobre evolución en la barra de Azteca Noticias

Benjamín Salinas Sada, vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas, habló sobre la evolución de los noticieros de Azteca Noticias y refrendó el compromiso con la verdad del equipo de periodistas de TV Azteca.

Benjamín Salinas destaca el compromiso informativo de TV Azteca

En entrevista con Manuel López San Martín en Hechos AM, Salinas Sada destacó que Azteca Noticias seguirá exhibiendo las mentiras y abusos del gobierno con información verificada.

“México necesita la verdad. México necesita de estos espacios. México necesita de estos personajes como tú”, afirmó el directivo.

¿Qué dijo el vicepresidente de Grupo Salinas en Hechos AM?

El vicepresidente del Consejo de Administración de Grupo Salinas también destacó que actualmente las personas se informan mediante sus teléfonos celulares y utilizan diferentes plataformas para consultar noticias y opiniones. Por ello, sostuvo que los medios deben mantener una presencia constante en todos esos espacios.

“Nosotros siempre vamos a tener el compromiso con la verdad y México lo necesita”, sentenció Benjamín Salinas.

