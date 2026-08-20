VIDEO: Sólo había balones: Entrenadores de futbol infantil llevan 5 meses presos en Sinaloa sin pruebas, aseguran familiares

Los entrenadores de futbol infantil Dagoberto Tejada y Cuauhtémoc Peña fueron detenidos en Mazatlán, Sinaloa, por presunto tráfico de drogas, posesión de armas y cargadores. No obstante, sus familiares señalan que las autoridades no han presentado pruebas de dichos cargos.

Debido a ello, más de 400 niños salieron a las calles para mostrar apoyo a sus entrenadores, presos desde hace cinco meses.

Así fue la detención de los entrenadores infantiles en Mazatlán

Leslie Magaña, esposa de Dagoberto, relató en entrevista con Hechos AM de Azteca Noticias que la detención ocurrió el 29 de marzo de 2026, después de que su esposo y Cuauhtémoc convivieran con ella y su familia en la zona del malecón.

Cerca de las 23:30 horas, Dagoberto dejó de responder sus mensajes. Leslie explicó que después recibió información sobre un supuesto secuestro, ya que una camioneta blanca llegó al lugar y de ella descendieron civiles armados que no se identificaron.

Minutos más tarde arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa. La familia afirma que los agentes revisaron a los entrenadores durante aproximadamente 38 minutos y después los trasladaron detenidos, sin informarles inicialmente la causa del arresto.

Familia acusa irregularidades y falta de pruebas en el caso

Leslie también señaló que la familia y el abogado enfrentaron dificultades para ingresar a la Fiscalía y hablar con ellos. Después de varias horas, les informaron que los cargos estaban relacionados con posesión de drogas y delincuencia organizada.

La esposa de Dagoberto afirmó que ambos entrenadores fueron vinculados a proceso sólo por el dicho de los policías. De acuerdo con su versión, los agentes señalaron que los detenidos viajaban en un automóvil parecido al que utilizaba un grupo criminal que buscaban.

Sin embargo, Leslie recalcó que no existe evidencia de que Dagoberto y Cuauhtémoc llevaran drogas o armas. También aseguró que las autoridades no han presentado grabaciones de videovigilancia que los relacionen con actividades delictivas.

“En el vehículo del profe Temo solamente había balones, elementos para entrenar y las credenciales de sus niños. Era todo lo que había. No había más”, declaró a Azteca Noticias.

La familia cuestiona además la forma en que se habría asegurado la supuesta droga. Leslie explicó que no hubo un perito en el lugar que acreditara la presencia de esa sustancia dentro del auto ni una cadena de custodia que respaldara el procedimiento.

También pidió que, si las autoridades no cuentan con pruebas suficientes, abandonen la acusación y permitan que los entrenadores regresen con sus familias y alumnos.

