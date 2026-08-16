“No aguantan la crisis": Violencia en Mazatlán genera cierre de empresas

La violencia que se intensificó en Mazatlán, Sinaloa, durante las últimas semanas ya comienza a impactar la economía local. Además de generar una percepción negativa entre habitantes y visitantes, los hechos de alto impacto han reducido la llegada de turistas y complican la operación de pequeños y medianos negocios, señaló el sector empresarial.

Impacto de la inseguridad en la economía de Mazatlán

Empresarios consideran que los niveles de inseguridad alcanzados durante la administración del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, parecían lejanos meses atrás. Sin embargo, la presencia de hechos violentos en distintos puntos de la ciudad ahora afecta la confianza de los consumidores, empresarios y trabajadores.

Coparmex advierte caída del turismo y crisis en negocios locales

Verónica Estrada Osuna, empresaria y presidenta de Coparmex Mazatlán, explicó que la disminución en la actividad turística reduce la derrama económica en restaurantes, comercios, hoteles y otros servicios relacionados con el puerto.

“No aguantan la crisis que se está viviendo, primero de inseguridad y por ende también económica, en el caso de Mazatlán vienen menos turistas”, destacó.

Añadió que esto pone en dificultad a las empresas para que puedan pagar nóminas, rentas, cuentas de servicios y los costos de operación.

Exigen empresarios apoyos fiscales ante la violencia en Sinaloa

Los representantes empresariales reprocharon que la administración estatal, encabezada actualmente por la gobernadora interina Yeraldine Bonilla, no ha respondido de manera suficiente a las solicitudes del sector para reducir el impacto económico de la inseguridad.

Estrada Osuna afirmó que los negocios necesitan medidas que les permitan conservar sus operaciones durante el periodo de crisis, como prórrogas para el pago de impuestos o créditos blandos, pero no han recibido respuestas, lo que “provoca que muchas empresas no puedan sobrevivir”.