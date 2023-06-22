VIDEO: ¿Cómo era el Titán por dentro, el sumergible que implosionó en una expedición al Titanic?

Solo 300 personas en el mundo han podido bajar a ver los restos del Titanic en el Atlántico Norte, entre ellos los cinco tripulantes que este jueves dieron por muertos tras la implosión del Titán, el sumergible que duró cuatro días desaparecido antes de encontrar sus restos.

Titán pertenecía a la empresa OceanGate Expedition, quien ofrecía la oportunidad de viajar de “manera segura” hasta el sitio del naufragio del barco más famoso del mundo, por una cantidad de casi cinco millones de pesos por persona.

¡Así es el sumergible de #OceanGate que se perdió en la búsqueda de los restos del #Titanic!



¿Cuáles son los retos #físicos y psicológicos a los que se enfrentaron los cinco #tripulantes?



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¿Cómo era el Titán por dentro?

El submarino pesaba unos 10 mil kilos y medía 6.70 metros de largo, 2.8 de ancho y 2.5 de alto. Estaba diseñado para sumergirse en las profundidades del océano, tenía capacidad para transportar al piloto y cuatro pasajeros, aunque con muy poco espacio.

Aaron Newman, tripulante del Titán en 2021, narró para CNN cómo fue su viaje y describió cómo era la nave por dentro, que a grandes rasgos dijo que “no lo llamaría lujoso, pero fue muy cómodo”.

“El lugar es apretado, caliente cerca de la superficie y casi congelado en las profundidades. Las hélices para mover el vehículo y sus mandos parecen rudimentarios”.

"No es muy complicado... Sabes que tienen dos conjuntos de ventiladores: arriba y abajo, e izquierda y derecha".

El Titán no tenía ventanas, excepto un pequeño mirador frontal cóncavo. Como baño había un pequeño retrete en la parte inferior del mirador y una cortina para dar un poco de intimidad.

Las paredes del submarino contaban con calefactores, para disminuir un poco el frío casi congelante de las profundidades del océano.

Control del submarino era como el de un videojuego

El mexicano Alan Estrada, también fue pasajero del Titán, y en su canal de YouTube contó que los tripulantes pueden manejar la nave con ayuda de un experto, y lo hacen con facilidad ya que el control del submarino es similar al de una consola de videojuegos.

¿Qué pasó con el sumergible Titán?

Este jueves encontraron los escombros de Titán, los cuales eran consistentes con una implosión catastrófica del sumergible, indicó la guardia costera de Estados Unidos, y añadió que los cuerpos no se encontraron y no hay fecha para cuándo recuperarlos, aunque continuarán con la búsqueda “a pesar del entorno desafiante”.

“Los escombros son consistentes con una implosión catastrófica de la embarcación, por lo que continuaremos trabajando y buscando el área allí abajo, pero no tengo una respuesta para las perspectivas en este momento”.

