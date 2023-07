VIDEO: Espuma tóxica y apestosa cubre un río en Brasil

Una espuma tóxica cubrió el río Tiete, ubicado en el municipio Salto, al sureste de Brasil, las nubes dañinas comenzaron a dispersarse hacia abajo del río, lo que preocupó a los residentes del lugar.

Un problema que agrava la situación decrisis de agua en el país, explicó Malu Ribeiro, la directora de políticas públicas de la ONG Mata Atlántica, quien aseguró que se extiende más la falta de agua debido a la contaminación.

“El mayor problema es que la crisis del agua está empeorando, la falta de agua por la contaminación. Esto es terrible en el mundo de hoy, es inaceptable”.

Algunos videos tomados con drones mostraron nubes de espuma tóxica flotando sobre el río Tiete, que tiene más de mil kilómetros y atraviesa Sao Paulo de este a oeste, por lo que es considerado el más caudaloso del estado.

De acuerdo con Mata Atlántica, la espuma tóxica contaminaba 85 kilómetros del río, pero para el 2022, el tramo afectado aumentó un 40 por ciento.

🇧🇷 | Espuma tóxica llega a parte del río Tiete, en Sao Paulo, Brasil: pic.twitter.com/MYpfwSZtDj — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) July 8, 2023

¿Cómo se produce la espuma tóxica en el río de Brasil?

La espuma tóxica proviene de desechos de detergentes y residuos químicos que se arrojan al río sin tratamiento. Además, producen un olor desagradable, similar a huevos podridos o aguas residuales.

“Estas espumas reaccionan a esta gran cantidad de fosfato. Existe el peligro de inhalar este olor similar a huevos podridos o aguas residuales. Es sulfuro de hidrógeno. La espuma tiene gas de sulfuro de hidrógeno donde podemos encontrar diversas bacterias, diversos agentes nocivos para la salud, tanto para el medio ambiente como para las personas”, explicó Malu Ribeiro.

La espuma tóxica lleva tanto tiempo, que algunos residentes se han acostumbrado al desagradable olor, ya que conviven con esto todos los días.

“Yo no lo huelo porque llevo como cinco meses trabajando aquí y viniendo tantas veces, y ya no lo huelo. Los primeros días fueron algo complicados. A veces cuando el río se desborda en la temporada de lluvias, el viento sopla y salpica la espuma, y no es muy bueno, realmente molesta”, comentó la residente Nicole Kelly.