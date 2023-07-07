El 45% del agua en Estados Unidos está contaminada con químicos

Un estudio realizado por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) arrojó que prácticamente la mitad del agua que sale del grifo está contaminada con químicos para siempre.

Los científicos encontraron químicos como perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, o PFAS, estas sustancias son peligrosas para la salud humana y se estima que gran parte de la población en el país las ha consumido a través del agua potable.

Para el estudio se recolectó agua del grifo de 716 ubicaciones, 269 de pozos privados y 447 de públicos, en el periodo de 2016 a 2021. Las muestras fueron evaluadas por tres laboratorios.

El resultado arrojó que “estimamos que al menos un PFAS podría detectarse en aproximadamente el 45% de las muestras de agua potable de Estados Unidos”.

La mayoría de los pozos contaminados se encontraban cerca de zonas urbanas y de contaminantes como fábricas que utilizan sustancias químicas en sus productos. La mayor cantidad de PFAS se detectaron en las Grandes Llanuras, Grandes Lagos, la costa este y el centro y sur de California.

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La Agencia de Protección del Medio Ambiente emitió una advertencia en 2022, donde aseguró que las sustancias químicas halladas en el agua son más peligrosas para la salud de lo que los científicos creían e incluso en cantidades inferiores a las que se pensaba.

¿Qué enfermedades puede provocar el agua contaminada en Estados Unidos?

La exposición a las sustancias químicas pueden provocar enfermedades como cáncer, obesidad, enfermedades tiroideas, colesterol alto, disminución de fertilidad, daños hepáticos y hormonales.

¿Qué son las PFAS encontradas en el agua de Estados Unidos?

Las PFAS (por sus siglas en inglés) son sustancias perfluoroalquiladas y polifluoroalquiladas, un grupo de agentes químicos que incluye PFOA, PFOS, GenX, y muchos otros agentes químicos.

Son sumamente persistentes en el medio ambiente y en el cuerpo humano; es decir que no se degradan y pueden acumularse con el paso del tiempo.

Las PFAS se pueden encontrar en prácticamente todo como alimentos envasados, telas, repelentes de manchas, antiadherentes como el teflón, pinturas, productos de limpieza y otros productos.

