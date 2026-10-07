Abandono de obras e inacción gubernamental en Poza Rica, Veracruz, a un año del desbordamiento | VIDEO

Un recorrido de Azteca Noticias evidenció los estragos vigentes tras la crecida del Río Cazones que superó los 8.5 metros de altura en Poza Rica, Veracruz.

Mientras autoridades como el alcalde Fernando Remes tardaron 48 horas en presentarse en las zonas siniestradas, la brigada voluntaria “Capibaras” y vecinos asumieron labores de rescate, desazolve y entrega de víveres.

Pese al presupuesto federal anunciado de más de 4 mil millones de pesos para la entidad, colonias como La Florida siguen sin electricidad ni apoyo para levantar viviendas derrumbadas.

El prometido muro de contención sobre el río Cazone, presupuestado en más de 15 millones de pesos, se detuvo al 40% de avance, dejando a la población sin infraestructura de protección ante futuras avenidas de agua.