Petro se va en plena crisis: Solicitó salir de Colombia en medio de la tragedia por el terremoto

Colombia vive una de sus crisis más grandes en los últimos años a raíz del terremoto de 7.4 que azotó varias ciudades del país, a sólo unos cuantos días de la salida de Gustavo Petro como presidente del país y la investidura de Abelardo de la Espriella.

A pesar de que continúan las labores de los equipos de emergencia para intentar localizar y rescatar a los miles de desaparecidos, el expresidente solicitó permiso para salir de la nación.

Gustavo Petro pide permiso para salir de Colombia

A través de una carta, Gustavo Petro se dirigió a la Mesa Directiva del Senado de la República, a la Secretaría General del Senado y al Congreso de la República de Colombia para solicitar la autorización de su salida del país.

“En cumplimiento con el artículo 196 de la Constitución Nacional de Colombia dar permiso durante la vigencia de un año para atender compromisos fuera del país de carácter personal, social, político y académico durante todo el año consiguiente al ejercicio de mis funciones como Presidente de la República”, dijo Petro.

#Política | El expresidente Gustavo Petro solicitó al Senado autorización para salir del país durante un año, después de dejar la Presidencia, para atender compromisos “de carácter personal, social, político y académico”.



La solicitud fue radicada este 10 de agosto y pide que… pic.twitter.com/FCZzVnr5rZ — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

En el final de su texto pidió que su solicitud se ponga a votación en la próxima sesión del Senado Colombiano.

¿Por qué Gustavo Petro solicitó salir de Colombia?

En su carta, Gustavo Petro solicita permiso para estar un año fuera de Colombia para atender compromisos de “carácter personal, social, político y académico”.

Sin embargo, no especifica a qué país se va o cuales son esos compromisos que lo alejarían un año de la nación donde acaba de terminar su mandato como presidente.

La reacción de Abelardo de la Espriella al terremoto de Colombia

Abelardo de la Espriella compartió un video en su cuenta de X donde se le ve recorriendo gran parte de las zonas afectadas por el terremoto, el cual está acompañado por el siguiente mensaje:

“Desde el primer minuto he estado al frente de esta emergencia, recorriendo los territorios afectados, escuchando a nuestra gente y movilizando toda la capacidad del Estado para responder", dijo en sus redes sociales.