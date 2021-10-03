Varios muertos y heridos tras ataque a la mezquita Id Gah, en Kabul

Los sobrevivientes de una explosión mortal fuera de una mezquita en Kabul estaban siendo tratados en un hospital en la capital de Afganistán el domingo por la noche.

Varios civiles murieron en la explosión, que ocurrió mientras rezaban por la madre de uno de los portavoces del Talibán más temprano ese día, dijeron funcionarios del gobierno interino talibán.

Se vio a los comandantes del Talibán donar sangre en el hospital para tratar a los heridos, sin embargo el acceso a los medios de comunicación estaba estrictamente controlado.

El portavoz Zabihullah Mujahid confirmó que el ataque había tenido lugar, pero no comentó sobre los informes de otros funcionarios del Talibán de que la mezquita había estado rezando por su madre, que había muerto recientemente.

El talibán continúa patrullando las calles tras el incidente.

Aftermath of deadly mosque blast in Afghanistan's Kabul https://t.co/pNPQMki69W pic.twitter.com/zzDhsGTyUS — Yeni Şafak English (@yenisafakEN) October 3, 2021

Atacan mezquita Id Gah

Tras la explosión, un soldado talibán dijo haber visto como fallecieron personas y otras más resultaron heridas. Dijo que parecía haber habido dos atacantes y agregó que uno de ellos murió mientras que el otro fue sorprendido tratando de escapar.

Los medios locales citaron al Ministerio del Interior diciendo que 12 personas murieron y 30 resultaron heridas, pero un funcionario talibán, que habló bajo condición de anonimato, dijo que el total final sería mayor.

La explosión tuvo lugar en una carretera principal cerca de la entrada de la mezquita Id Gah, la segunda más importante de la capital afgana.

No hubo un reclamo inmediato de responsabilidad por el ataque, que rompió la relativa calma que se había apoderado de la capital afgana desde las caóticas evacuaciones que siguieron a la toma de la ciudad por el Talibán en agosto.

Grupos militantes como el Estado Islámico, que sigue oponiéndose al régimen Talibán, han seguido operando en Afganistán, lo que representa una amenaza potencialmente grave para la estabilidad.

Recientemente, el grupo se atribuyó la responsabilidad de los ataques con bombas en la ciudad oriental de Jalalabad.

Te puede interesar: VIDEO: Talibanes cuelgan cadáveres de cuatro presuntos secuestradores