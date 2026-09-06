VIDEO | Fuerte explosión de pirotecnia en Temascalcingo, Edomex, deja lesionados

Una fuerte explosión de pirotecnia se registró esta noche en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de Temascalcingo, Estado de México.

La Secretaría de Protección Civil estatal informó que hay personas lesionadas, a quienes se les brindadn la atención médica, pero hasta el momento no indicaron la cifra de heridos.

Personal de #ProtecciónCivilEdoMéx atiende una explosión de pirotecnia registrada en la comunidad de Santa María Canchesdá, municipio de #Temascalcingo. pic.twitter.com/m63J0n2Bud — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) September 6, 2026

Video de la explosión de pirotecnia en Temascalcingo

Al lugar arribaron unidades municipales de Protección Civil y Bomberos de la región, SUEM, Comisión Nacional de Emergencias y Policía Estatal. Las autoridades pidieron a la población evitar la zona y permitir el paso de las unidades de emergencia.

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de la zona poniente del Estado de México informó que se activaron los protocolos por posible recepción de personas afectadas por la explosión de pirotecnia en Temascalcingo.

En redes sociales ha circulado un video del momento del impacto de la explosión. De acuerdo con la grabación, en el lugar se encontraban decenas de personas.