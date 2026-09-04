VIDEO | Así fue el traslado de los presuntos implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez, músico de Camilo Séptimo y su familia

Minutos antes de las 9:00 de la mañana de este viernes, un fuerte dispositivo de seguridad custodió el movimiento de Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", implicados en el multihomicidio donde murió el músico Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo; fueron sacados de las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, ubicadas en Toluca.

Las unidades oficiales se enfilaron con rumbo al Centro Preventivo y de Readaptación Social de Tlalnepantla, mejor conocido como el penal de Barrientos, marcando una etapa crítica en el proceso judicial.

¡ENTREGAN A SUS FAMILIAS LOS CUERPOS DE LAS VÍCTIMAS DE LA MASACRE! 💔



Los cuerpos de Jonathan Samuel, tecladista de Camilo Séptimo; su esposa embarazada, su hija de tres años, una empleada doméstica y su mascota ya fueron entregados a sus familias ⚠️



Mientras tanto, tres… pic.twitter.com/cXfxvp3YfK — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 3, 2026

Estos sujetos se encuentran bajo la lupa de las autoridades por su presunta participación en el homicidio múltiple que arrebató la vida del músico de la agrupación Camilo Séptimo, Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, así como de los integrantes de su familia y una joven empleada.

Este crimen ocurrió el pasado 2 de septiembre al interior de un penthouse localizado en un exclusivo fraccionamiento de la colonia Bosques Esmeralda, dentro del municipio mexiquense de Atizapán de Zaragoza.

Implicados en multihomicidio ya fueron presentados ante las autoridades

Las autoridades ministeriales agotaron el plazo constitucional de 48 horas establecido para definir la situación jurídica de los arrestados, límite que expiraba precisamente este viernes a las 10:00 de la mañana.

Con el cumplimiento de este término, la prioridad de la representación social fue poner a los imputados frente a un juez de control para formalizar la continuidad del proceso penal y garantizar que respondan por los graves señalamientos que pesan en su contra donde tras el brutal hecho solo un menor sobrevivió.

#URGENTE | ¡AL PENAL DE BARRIENTOS! Trasladan a los presuntos responsables de la masacre familiar en Atizapán



Minutos antes de las 9 AM, la Fiscalía del #Edomex trasladó a Diego Sebastián "N" y Gerardo "N" desde Toluca al Penal de Barrientos en Tlalnepantla.



Las investigaciones… pic.twitter.com/uawGJcjr5S — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

De acuerdo con las líneas de investigación reveladas por la Fiscalía del Estado de México, las pesquisas apuntan a que Diego Sebastián "N" habría actuado como el presunto autor material del ataque.

El saldo de aquella agresión cobró la vida de la esposa de Jonathan Meléndez, quien se encontraba en el cuarto mes de gestación, de su pequeña hija de apenas tres años, de una joven de 21 años, de la mascota familiar y del propio artista integrante de Camilo Séptimo.

Indagan posibles vínculos de amistad y negocios

Conforme avanzan las diligencias ministeriales, ha trascendido información clave sobre la relación que existía entre los involucrados antes de la tragedia. Se ha dado a conocer que Diego Sebastián "N" y el músico Jonathan Meléndez mantenían un lazo de amistad cercana y operaban como socios en un proyecto de renta temporal de inmuebles.

Ante este panorama, los agentes de investigación indagan a profundidad si esta sociedad comercial o algún conflicto derivado de la misma pudo constituir el móvil detrás del multihomicidio que hoy mantiene a los acusados tras las rejas del penal de Barrientos, a la espera de que el impartidor de justicia resuelva su situación legal en las próximas horas.

