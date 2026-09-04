¡A la cárcel! Detenidos por homicidio del tecladista de Camilo Séptimo serán enviados a prisión

Diego Sebastián "N" y Gerardo "N", presuntos implicados en el homicidio de Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo, y su familia, serán envíados a un penal en las próximas horas.

Luego de haber sido detenidos el 2 de septiembre de 2026, esto un día después del crimen en el municipio de Atizapán, Estado de México, a las 10:00 horas se vence el plazo constitucional de 48 horas tras su arresto.

Diego Sebastián “N”, señalado en redes como estafador de rentas vacacionales, permanece detenido por el multihomicidio del tecladista de Camilo Séptimo y su familia en #Atizapán.



Testimonios revelan que al menos 11 personas fueron defraudadas con contratos incumplidos, mientras… pic.twitter.com/YsidUN0fIB — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) September 4, 2026

Enviarán al penal de Barrientos a detenidos por homicidio del tecladista y su familia

Esta mañana se espera que puedan ser trasladados desde el Complejo Central de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) a un penal estatal entre las 6:30 y las 9:00 horas.

Con ello se dará inicio a un proceso penal en su contra de manera formal ante un juez que lo requiere, pero hasta el momento no se ha informado a qué reclusorio serán trasladados.

Serán llevados al penal de Barrientos, en el municipio de Tlalnepantla, aunque de manera preliminar estaba la posibilidad de que fuera el reclusorio en Cuautitlán.

Gerardo "N", fue aprehendido en la calle Bosque de los Cipreses, de la colonia Los Héroes Tecámac, a las 07:47 horas y más tarde, a las 09:25, Diego Sebastián "N", de 51 años, fue detenido a las 09:25 horas en la zona de La Marquesa, en el municipio de Ocoyoacac, sobre la carretera México-Toluca, a unos metros del Conalep plantel El Zarco.

Socio de Jonathan Meléndez es acusado de matar al tecladista

Jonathan y su familia, junto con Arely Romero, joven que trabajaba para ellos en su departamento, fueron asesinados entre las 17:30 y las 19:40 horas del 1 de septiembre en un departamento de una torre residencial del Fraccionamiento Grand Viure, ubicado en Bosque Esmeralda.

El crimen fue descubierto horas después cuando a las 23:50 horas, la policía municipal de Atizapán de Zaragoza informó del hallazgo de cuatro personas muertas y un animal en la casa.

Las víctimas son Jonathan Meléndez, de 38 años; su esposa Ana Paula, de 35 años (quien tenía 4 meses de embarazo); la hija de ambos, de tres años; Arely Romero, de 21 años; así como un perro de la familia. Un hijo del tecladista y Ana Paula sobrevivió; el menor de 6 años fue encontrado a salvo en una de las habitaciones.

Diego Sebastián "N" era socio del compositor y tenían negocios en una plataforma digital para conectar a personas con alojamientos temporales para hospedarse. Fue grabado subiendo por el elevador al departamento donde fueron asesinadas las víctimas y el móvil del crimen apunta a un robo.