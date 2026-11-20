Vadhir “N” rompió el silencio en medio de la polémica por los señalamientos de presunta violación que han circulado en su contra.

El actor explicó que no había hablado anteriormente sobre el tema debido a una recomendación de sus abogados.

Sin embargo, decidió pronunciarse para dar su versión de los acontecimientos y rechazar lo que considera acusaciones anticipadas en su contra.

Vadhir “N” asegura que fue víctima de extorsión

Uno de los puntos centrales de su declaración fue el presunto intento de extorsión que, según afirmó, habría sufrido.

Vadhir “N” sostuvo que cuenta con pruebas relacionadas con estos hechos y señaló que detrás de la situación habría una organización dedicada a la extorsión.

Además, habló sobre el supuesto intento de comercializar su carpeta de investigación con medios de comunicación y empresas de televisión.

El actor aclaró que la información que circuló sobre una supuesta venta de la carpeta a su favor no correspondía con lo que, según su versión, realmente ocurrió.

Aseguró que el propósito habría sido vender el expediente a medios para que pudieran obtener y difundir su contenido.

Hasta el momento, los señalamientos sobre la presunta extorsión deberán ser esclarecidos por las autoridades correspondientes.

¿Qué dijo sobre las dos acusaciones de presunta violación?

Respecto a los señalamientos de presunta violación, Vadhir “N” cuestionó la manera en que algunos medios han presentado la información y manifestó su inconformidad porque, desde su perspectiva, las publicaciones lo han colocado como responsable sin que exista una resolución que determine su culpabilidad.

También hizo referencia a otro caso relacionado con una acusación de presunta violación. Sobre este asunto, aseguró que no ha recibido ninguna notificación oficial por parte de las autoridades.

Por ahora, el actor sostiene que cuenta con elementos para respaldar su versión y que decidió hablar públicamente después de haber mantenido silencio por recomendación legal.

Es importante recalcar que los señalamientos de presunta violación y las acusaciones de extorsión mencionadas por el actor no deben confundirse con hechos judicialmente acreditados.