VIDEO: Graban la estrepitosa caída de Gerard Piqué en México al querer firmar una camisa

Momentos de tensión y posteriores risas se vivieron ayer por la noche en la Ciudad de México, donde Gerard Piqué y un grupo de influencers se reunieron en un evento para llevar a cabo la presentación de la Kings League Américas, donde, una vez más, las cámaras se las llevó el exfutbolista del Barcelona.

Y es que a mitad de la presentación, Piqué protagonizó una dura caída de más de dos metros de altura que se volvió viral en redes sociales, pues el momento quedó grabado y se puede apreciar el momento exacto en que el empresario español se pierde por completo de la imagen, luego de intentar acercarse al público que estaba presente.

Video de la caída de Gerard Piqué en su visita a México

Gerard Piqué se disponía a firmar unos autógrafos y se acercó a unos aficionados que portaban algunos artículos; sin embargo, entre la tarima y la grada había un vacío del cual no se percató, por lo que pisó en falso y sufrió una dura caída que generó preocupación entre los asistentes y que quedó grabado en video.

Como no podía ser de otra forma, la principal cuestión era si el exfutbolista se encontraba bien, pues por la forma en la que se perdió del video, por unos momentos no se supo de su condición; sin embargo, debido a que después se reincorporó con ayuda de algunos miembros del staff, dieron a conocer que estaba en buen estado.

Influencers le preguntan a Piqué sobre el video de su caída

El revuelo en redes llegó al propio presidente de la KL, quien fue cuestionado por otro de los influencers miembros, Adri Contreras, sobre la aparatosa caída, a lo que el campeón del mundo en 2010 respondió que "fue puro show" y que "cayó de pie", por lo que se encontraba en perfecto estado de salud.

De esta manera, Gerard Piqué salió de México con un pequeño recuerdo viral, algo que comienza a hacerse costumbre, ya que la última vez que visitó territorio azteca, se llevó los abucheos al interior del Auditorio Nacional, esto debido a su reciente ruptura con la cantante colombiana, Shakira.