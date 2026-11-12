Una funcionaria de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) fue señalada de presuntamente pedir dinero a víctimas y los hechos fueron grabados.

La mujer fue identificada como agente de la Policía de Investigación (PDI) adscrita a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl de la fiscalía estatal.

Graban a funcionaria de la Fiscalía del Edomex pidiendo dinero a víctimas

En redes sociales circuló un video en el que se muestra a la servidora pública recibiendo dinero cuando se encontraba dentro de las oficinas de la fiscalía.

La mujer está senatada detrás de un esritorio coversando con alguien más, quien enseguida le acerca un billete y lo deja encima y después la agente lo toma.

Agente de Fiscalía del Edomex recibió dinero para acelerar proceso de un caso de fraude

Al darse a conocer este video en redes sociales, la Fiscalía del Edomex informó que la agente estaba adscrita a la Fiscalía Regional de Nezahualcóyotl.

De acuerdo con lo reportado por las autoridades, la mujer habría solicitado dinero a cambio de dar seguimiento a una investigación por fraude.

La Policía de Investigación identificada con las iniciales M. G. S. C fue dada de baja de la institución en tanto que se inició una investigación de oficio en su contra para determinar su posible participación en actos constitutivos de delito o administrativos.

En redes sociales circuló una versión que señala que la mujer presuntamente habría solicitado pagos de $500, $1,000 y hasta $2 mil pesos para agilizar una carpeta de investigación por fraude, pero las autoridades no han confirmado la cantidad de dinero.