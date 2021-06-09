VIDEO: Granjero usa impactante método para combatir plaga de ratones

Un granjero de Australia decidió combatir la plaga de ratones que afectó sus terrenos con un método que se viralizó en TikTok y causó indignación en las redes, pues el hombre arrojó a los animales vivos desde una cinta transportadora hacia un barril con fuego.

En el video se puede observar que los roedores estaban vivos cuando fueron incinerados, aunque algunos pudieron salvarse al caer fuera del barril, por lo que se perdieron rápidamente entre la tierra.

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Al parecer, el granjero ya había intentado acabar con la plaga de ratones al lanzarlos desde la misma cinta transportadora, pero los animales cayeron sobre la tierra y pudieron escapar en el momento en que terminaban en el suelo.

Este método que utilizó el hombre para acabar con los ratones, se da en medio de una infestación que afecta a granjas de las zonas rurales de Nueva Gales del Sur, ya que los roedores han causado daños en equipos agrícolas y cultivos.

Ante la desesperación de los australianos, que ya no saben cómo acabar con la infestación, la organización Personas por el Trato Ético de Animales (PETA, por sus siglas en inglés), pidió que se exterminen con métodos más humanos, ya que también sienten dolor y miedo.

Este granjero australiano decidió acabar con su plaga de ratones quemándolos. Los hechos quedaron registrados #EnVideo pic.twitter.com/1KF27NR12M — Noticias EstrellaTV (@NEstrellaTv) June 9, 2021

Plaga de ratones en Australia es una situación sin precedentes

En las últimas semanas, una plaga de miles de ratones se extendió por diferentes regiones de Australia, principalmente el área rural de Nueva Gales del Sur y el estado aledaño de Queensland, donde hacen frente a esta situación descrita por las autoridades como algo “sin precedentes”.

“Es una crisis económica y sanitaria. Desde la contaminación de la comida y el agua por los ratones, hasta las enfermedades que propagan, esta plaga está afectando más que los cultivos, sin mencionar el estrés que causa”, señaló Danica Leys, directora de la Asociación de Mujeres Rurales de la región.

Según medios internacionales, esta infestación surgió después de una sequía que afectó a los cultivos de la zona, pues las fuertes lluvias que se registraron después no solo ayudaron a tener más cosechas, también le dio abundante alimento a los ratones que se reprodujeron rápidamente.

“Salimos de una sequía y las cosas de repente se pusieron tan bien tan rápido. Y especies que se reproducen pronto, como los ratones, son realmente capaces de sacar provecho”, declaró Martin Murray, agrónomo de Nueva Gales del Sur, citado por medios internacionales.

Para mitigar la crisis y las pérdidas que ha producido esta plaga, el gobierno de Nueva Gales del Sur anunció que entregará un paquete de casi 39 millones de dólares para todos los afectados, para que puedan recuperar un poco de lo que los ratones les han quitado.

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