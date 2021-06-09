Las cigarras están volando de los estantes en una tienda de chocolate de Maryland que está sumergiendo los insectos en chocolate para hacer delicias dulces y crujientes.

Sarah Dwyer, de Chouquette Chocolates, comenzó a recubrir cigarras en chocolate y a venderlas cuando Brood X comenzó a cantar en 2021. Ahora su tienda de chocolates, que pasa la mayor parte del año vendiendo chocolates románticos y oportunos, tiene cinco días de atraso en pedidos de cigarras.

Cigarras bañadas en chocolate, la nueva sensación en Estados Unidos.

La combinación de cigarras con chocolate las hace deliciosas

"Soy chocolatera desde hace 10 años. Si no funcionara, no las estaría vendiendo. Cuando combinas el chocolate, la canela y el sabor a nuez de los insectos, realmente te da esa sensación navideña de cuando estás caminando por una gran ciudad y están tostando nueces en la acera, ese olor a canela, es realmente lo que sabe a ", dijo Dwyer.

Dwyer y sus empleados recogen las cigarras de los árboles detrás de su chocolatería. Los insectos son tan numerosos que llegan directamente a los empleados. Las cigarras se colocan en una bolsa de papel y se ponen en el congelador. Las bajas temperaturas ponen a los animales a dormir antes de morir. Luego, Dwyer hierve las cigarras para limpiarlas y las pica en una freidora.

"Quiero decir, aquí están, honestamente, hemos capturado tantos aquí y ahora, simplemente, ni siquiera puedes hacer mella en ellos, hay billones", aseguró Sarah.

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El chocolate convierte a las cigarras en una delicia

Una vez fritas las cigarras, Dwyer las espolvorea con canela o con Old Bay y están listas para ser cubiertas de chocolate.

"Fui a la escuela de pastelería en París para aprender mi técnica de inmersión. Estoy bastante seguro de que nadie pensó que la usaría en cigarras". ella dijo.

Para Dwyer, las cigarras que están surgiendo en masa después de 17 años bajo tierra no son solo una forma de sacar provecho de una locura por salir corriendo. Es su oportunidad de familiarizarse más con un tipo de proteína que cree que será mucho más popular, si no es necesaria, para la próxima vez que estos insectos comiencen a cantar nuevamente.

"No hay suficiente proteína para todos, y creo, realmente creo que en 2038, la gente no lo pensará dos veces antes de comerse un insecto", dijo Dwyer.