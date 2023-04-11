VIDEO: Hombre toma rehenes en un banco de Virginia

La policía de Arlington, Virginia, Estados Unidos, informó que un hombre mantiene a rehenes dentro de un banco que intentó asaltar. Las autoridades ya negocian con él para que se entregue y libere a las víctimas.

Mediante la cuenta de Twitter la policía de Arlington, detalló que el sospechoso ingresó al banco y exigió dinero asegurando que tenía un arma.

“El sospechoso permanece atrincherado dentro del banco con clientes y empleados. La policía permanece en la escena trabajando para resolver el incidente”.

🚨#AlertaADN

Policías de Arlington en #Virginia rodean una sucursal de banco que reportó un robo; el culpable continúa dentro y hay reportes de varias personas retenidas como rehenes pic.twitter.com/g0N2z9WWFg — adn40 (@adn40) April 11, 2023

Liberan a 5 rehenes dentro de un banco en Arlington, Virginia

Posteriormente, las autoridades de Arlington, Virginia, informaron que el hombre había sido puesto bajo custodia, y lograron liberar a los cinco rehenes que se encontraban en el banco.

La policía detalló en redes sociales que entre los rehenes se encontraban cuatro adultos y un niño, todos salieron sanos y salvos del lugar, sin presentar ningún tipo de lesiones.