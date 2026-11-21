En medio de los enfrentamientos armados desatados en Guasave, Sinaloa, tras el operativo federal en el que fue detenido Fausto Isidro N, “El Chapo Isidro”, circula en redes sociales un donde se aprecia a un grupo de hombres armados irrumpió en una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ubicada en el centro del municipio para exigir al personal médico que atendiera a personas lesionadas.

El ingreso quedó registrado en videos que comenzaron a circular en redes sociales mientras todavía se escuchaban detonaciones en distintos puntos de la ciudad.

#ÚLTIMAHORA ⚠️ "Vale más que no le hablen al Gobierno". Hombres armados ingresaron a una clínica de Guasave, Sinaloa, para exigir que el personal médico atienda a presuntos gatilleros heridos.



Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas lesionadas o… pic.twitter.com/7lBxrPjY4o — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

De acuerdo con los reportes sobre lo ocurrido dentro del inmueble hospitalario, los sujetos armados entraron al área médica acompañando a heridos presuntamente ligados a las balaceras registradas durante la noche del viernes 20 de noviembre y lanzaron advertencias directas a médicos y trabajadores para evitar que dieran aviso a las autoridades.

Balaceras en el centro de Guasave, refugio de civiles y partido suspendido

La irrupción en la clínica del IMSS ocurrió como parte de una jornada de violencia que alcanzó el primer cuadro de Guasave, las inmediaciones de Guasavito y varios tramos carreteros de la región, donde se reportaron bloqueos y vehículos incendiados tras el despliegue en el que también cayeron Germán N, “Serafín”, y José N.

Hasta ahora, las autoridades no han precisado cuántas personas heridas fueron ingresadas por la fuerza a esa unidad médica ni cuánto tiempo permanecieron los hombres armados dentro de las instalaciones.

¡Golpe de alto impacto en #Sinaloa tras una jornada de terror!



Fuerzas federales detuvieron este 21 de noviembre a Fausto Isidro Meza Flores, “El Chapo Isidro”, líder del Cártel de Guasave, aliado de “La Mayiza” y fugitivo de los más buscados por el @FBI con recompensa de 5… pic.twitter.com/n1rfWG5SzC — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) November 21, 2026

Ante las detonaciones en zonas comerciales y vialidades principales, comerciantes, familias y trabajadores tuvieron que resguardarse en negocios y oficinas públicas, mientras que la Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa pidió a la población permanecer en sus viviendas y evitar circular por carretera.

La situación alcanzó también el ámbito deportivo, ya que las detonaciones en las cercanías del estadio obligaron a suspender el encuentro entre Algodoneros de Guasave y Venados de Mazatlán, de la Liga Mexicana del Pacífico, luego de que jugadores y aficionados buscaran protección.