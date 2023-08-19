VIDEO: Joven de 19 años es embestido por un toro en España

Un joven de 19 años sufrió graves heridas tras ser embestido varias veces por un toro durante uno de los encierros en las Fiestas de las Vacas de Castalla en Alicante, España.

El adolescente recibió cuatro cornadas graves, por lo que tuvo que ser llevado de urgencia a un hospital cercano, donde lo atendieron y se espera que pronto lo den de alta, de acuerdo con medios locales.

Video de joven embestido por un toro en España

El momento quedó grabado en un video que se volvió viral en las redes sociales; en las imágenes se vio a varias personas corriendo mientras el toro los perseguía, de pronto el chico de 19 años cayó al piso.

El toro se fue con toda su fuerza contra el hombre en el suelo, quien trató de agarrarle los cuernos para que no lo lastimara; sin embargo, no fue suficiente y el toro lo arrojó contra la pared de una calle angosta.

🇪🇦🐂 | ESPAÑA: Este joven de 19 años ha sido ingresado con cuatro graves cornadas en Castalla (Alicante) tras ser embestido por un toro. pic.twitter.com/Vc5qtVKNJ9 — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 18, 2023

Después lo lanzó por el aire y continuó embistiéndolo en varias ocasiones, a pesar de que las demás personas trataron de llamar la atención del animal con gritos y señas para que soltara al joven.

El toro siguió arrastrando y lanzado al muchacho por el aire hasta que una chica abrió la puerta de su casa, para que el joven pudiera entrar y que el toro lo dejara.

Aunque el joven logró ponerse de pie y entrar a la casa él mismo, sí sufrió daños severos por las cornadas del animal, por lo que fue trasladado a un hospital, donde los médicos lo atendieron e indicaron que se encontraba fuera de peligro.

