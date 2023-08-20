VIDEO: ¡Tragedia en Chile! Joven se avienta al paso del tren en el Metro

Las cámaras de seguridad del Metro de Santiago, Chile, captaron el momento exacto en el que un joven se lanzó a la vías justo cuando el tren iba llegando a la estación.

El video se volvió viral en redes sociales debido a lo fuerte de las imágenes, ya que se captó cómo el chico tomó vuelo y se aventó, además de la reacción de pánico de los usuarios que presenciaron el suicidio del joven.

El lamentable hecho ocurrió el pasado 15 de agosto en la estación Escuela Militar de la Línea 1, por lo que tuvieron que desalojar a las personas para poder recuperar el cuerpo del muchacho.

🇨🇱 | Un escalofriante incidente fue captado por las cámaras de seguridad del Metro de Santiago de Chile, cuando un hombre tomó la decisión de arrojarse a las vías del tren, dejando a los testigos atónitos - @CronicaPolicial pic.twitter.com/s8Gos1es9E — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 19, 2023

Video del momento exacto en el que se avienta un joven a las vías del Metro

En las imágenes captadas por las cámaras se ve a un joven parado en el andén, al igual que varias personas más, esperando la llegada del tren para abordarlo.

No obstante, un joven vestido de jeans y chamarra de mezclilla azul, se asomaba insistentemente a las vías esperando el paso del convoy. El chico caminaba desesperado de un lado a otro.

Cuando se dio cuenta que el tren iba entrando a la estación, dio unos pasos hacia atrás, después corrió en dirección al tren y se lanzó a la vías, por lo que el convoy lo arrolló.

Algunas personas comenzaron a correr para salir de la estación y gritar ante el escalofriante hecho. Dos mujeres se abrazaron para tratar de calmarse, ya que una de ellas estaba en una crisis nerviosa.

El Metro de Santiago confirmó la información del joven que se lanzó a la vías y perdió la vida, por lo que tuvieron que suspender el servicio.

¿Qué hacer si te sientes deprimido?

El Metro de la CDMX instauraron el programa “Salvemos vidas” para evitar suicidios. En el programa participan autoridades capacitadas para labores de resguardo y vigilancia de los andenes, así como del personal de vigilancia, transportación, atención al usuario y salud.

Si la persona con crisis emocional manifiesta síntomas de ideación suicida, se activa el protocolo "Salvemos Vidas" y, ya sea de forma presencial o psicológica, se vinculan con la psicóloga titular del programa para realizar la contención emocional y de esta forma evitar el aumento de casos de suicidio.