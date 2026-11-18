El pasado lunes 16 de noviembre de 2026, las Olimpiadas de Limpieza celebraron en Las Vegas su edición más famosa al transformarse en un espectáculo que nadie esperaba. Durante más de 30 años, esta competencia fue un evento casi exclusivo para el personal de mantenimiento, pero ahora roba cámara en la televisión y causa furor en redes sociales.

De los pasillos al estrellato viral

El salto definitivo a la fama ocurrió apenas el año pasado. La competencia rompió internet al superar los 50 millones de visualizaciones y acaparar espacios estelares en canales locales e internacionales. Los videos en TikTok e Instagram mostraron a millones de personas la rapidez, precisión y tensión real que existe detrás de una cama perfectamente tendida o un piso impecable.

Michael Patterson, director de la Asociación Internacional de Amas de Llaves Ejecutivas (IEHA) por sus siglas en inglés, destacó que esta atención mediática por fin le dio a los trabajadores el escenario masivo que merecen para presumir su experiencia y trabajo en equipo.

Retos contra reloj que desafían a cualquiera

La edición 36 de esta justa deportiva dio adrenalina pura en la duela del Michelob ULTRA Arena del Mandalay Bay Resort and Casino, donde hubo todo un día de acción y limpieza. Equipos de distintos hoteles, personal de hospitales y contratistas independientes, se enfrentaron en pruebas extremas durante 3 horas seguidas.

Las actividades exigieron una precisión asombrosa a través de pruebas que incluyeron el tendido milimétrico de camas, circuitos de velocidad con aspiradoras, lanzamientos exactos de papel higiénico y carreras de relevos con trapeadores.

Un escenario abierto para el talento internacional

Para las próximas ediciones, cualquier organización de mantenimiento tiene las puertas abiertas para inscribir a su cuadrilla a través de los canales oficiales de la competencia. El torneo se realiza junto a la feria ISSA Show North America, una de las exposiciones más grandes de la industria que reúne en Las Vegas a más de 12 mil expertos, con el respaldo de firmas comerciales y profesionales de la hospitalidad y la sanidad. El llamado “mundial del aseo” ya prepara su siguiente entrega y la batalla por el codiciado trofeo promete paralizar otra vez la ciudad de las apuestas.