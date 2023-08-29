VIDEO: Capturan a león que se paseaba por calles de Pakistán

Momentos de angustia vivieron los residentes de la ciudad de Karachi, en Pakistán, luego de que un león escapó de un auto privado y se paseó por las calles de la ciudad durante al menos dos horas, hasta que fue capturado, indicó la policía.

De acuerdo con los informes, el felino era transportado por su dueño en un auto cuando escapó en la carretera principal de la ciudad portuaria, en pleno tráfico, lo que generó pánico entre los automovilistas y las personas que se encontraban en la calle.

Video de un león suelto en calles de Pakistán

En redes sociales se difundió el video donde se pudo ver al “rey de la selva” paseándose entre los carros estacionados, hasta que se dio cuenta de la presencia de un hombre, por lo que corrió para atacar; por fortuna, el sujeto logró escapar de las garras del animal.

🇵🇰 | Se escapa León en Karachi, Pakistán. pic.twitter.com/yBkFwbGzuK — Alerta Mundial (@AlertaMundial2) August 29, 2023

Algunos testigos se encontraban en una zona elevada presenciando el inusual momento, incluso fueron ellos quienes alertaron al hombre sobre la presencia del león.

En la zona se produjo un enorme atasco de tráfico con vehículos de los medios de comunicación llegando al lugar para cubrir el incidente y multitudes reuniéndose para tratar de vislumbrar al animal que se había escapado.

Posteriormente, el león llegó al sótano de un edificio cercano después de vagar por la carretera durante algún tiempo, ahí fue donde las autoridades lograron capturarlo.

El Departamento de Vida Silvestre informó que el león fue llevado a su recinto, ya que estaba prohibido tener leones en áreas residenciales.