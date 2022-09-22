VIDEO: Momento de la explosión en una refinería en Argentina

Una explosión en una refinería de la occidental provincia argentina de Neuquén causó tres muertos.

El gobierno informó que el incendio se produjo de madrugada en un tanque de almacenamiento de la refinería New American Oil (NAO) en la localidad de Plaza Huincul, en el centro de la provincia argentina. La causa del incendio aún se está investigando.

Ernesto Karstan, jefe de bomberos, dijo que tuvieron que evacuar tras el derrumbe del tanque en llamas.

Momento de la explosión en la refinería que se encuentra al sur del parque industrial de Plaza Huincul, Neuquen. pic.twitter.com/l1lY6FTo9i — Andrei Serbin Pont (@SerbinPont) September 22, 2022