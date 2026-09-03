Mónica Garza cuestiona la reserva de expedientes en casos como el huachicol fiscal hasta 2031 y la falta de transparencia en México - VIDEO

La periodista Mónica Garza encendió el debate en Hechos AM con Manuel López San Martín al señalar la opacidad que enfrenta México, luego de que investigaciones sobre narcotráfico, homicidios, accidentes y posibles actos de corrupción, como el huachicol fiscal, quedaran clasificadas como reservadas hasta los años 2030 o 2031 bajo la razón de seguridad nacional. Durante su intervención, advirtió que el aplazamiento para hacer públicas estas carpetas de investigación sobrepasa la actual administración, dejando la divulgación de los datos para después de las próximas elecciones presidenciales.

La comunicadora subrayó que el panorama se vuelve más incierto tras la extinción del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, organismo que anteriormente funcionaba como contrapeso para revisar y revocar la clasificación de archivos públicos. Garza cuestionó qué intereses o personajes están siendo protegidos con este bloqueo de datos, advirtiendo que la falta de acceso a la información oficial vulnera el derecho ciudadano a la rendición de cuentas sobre casos de alto impacto social.