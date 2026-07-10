12 años de Morena: De la promesa de esperanza al monopolio absoluto del poder

El camino de Morena comenzó con una narrativa de resistencia civil y mística social. Tras años de operar como un movimiento civil, el 9 de julio de 2014 el Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó formalmente su registro como partido político nacional. En aquel entonces, la promesa central que cautivó a millones de mexicanos desencantados del PRI y del PAN era simple pero poderosa: separar el poder político del poder económico, gobernar bajo una "austeridad republicana" y estar siempre del lado del pueblo. Se presentaban como una fuerza diferente, limpia y ajena a los vicios de las viejas cúpulas.

Bajo la bandera de "La esperanza de México", el partido prometió que los ciudadanos serían los verdaderos dueños de las decisiones. Sin embargo, el sorprendente ascenso al poder modificó los objetivos de la organización. Lo que inició como una vía para democratizar las instituciones mutó en una estrategia para devorarlas por completo, sustituyendo al viejo régimen por un monopolio absoluto y centralizado.

El 9 de julio de 2014, la esperanza se convirtió en Movimiento. Obtuvimos nuestro registro oficial como partido político y desde ese momento, asumimos el compromiso de trabajar por el bienestar de todas y todos. pic.twitter.com/tTNXIhhE8R — Morena (@PartidoMorenaMx) July 10, 2026

A 12 años del avance por el control absoluto del Estado Mexicano

A lo largo de su gestión, el partido guinda y su bloque aliado han modificado casi el 70% de la Constitución, construyendo un marco legal diseñado para eliminar contrapesos y blindar su permanencia. Estas son algunas de las fechas más relevantes en su búsqueda por el control absoluto del país:



1 de julio de 2018: Con un amplio respaldo ciudadano, el partido conquista la Presidencia de la República

Con un amplio respaldo ciudadano, el partido conquista la Elecciones de 2021 y 2024 (La aplanadora legislativa): A través de sucesivas jornadas electorales, el partido gana la mayoría de las gubernaturas controvertida sobrerrepresentación y una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y el Senado, abriendo paso a las reformas exprés.

A través de sucesivas jornadas electorales, el partido gana la y una en la Cámara de Diputados y el Senado, abriendo paso a las reformas exprés. 15 de septiembre de 2024 (Decreto de la Reforma Judicial): Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto para desmantelar la carrera judicial e imponer la elección de jueces

Se publica en el Diario Oficial de la Federación el decreto para desmantelar la carrera judicial e imponer la 23 de octubre de 2024 (La Reforma de Supremacía Constitucional): Morena impulsa en el Congreso una iniciativa para modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución. El objetivo real fue la " supremacía constitucional

Morena impulsa en el Congreso una iniciativa para modificar los artículos 105 y 107 de la Constitución. El objetivo real fue la " Diciembre de 2024: Con la polémica reforma a la Ley de Amparo , el oficialismo aprobó cláusulas con efectos retroactivos violando las garantías básicas constitucionales, reduciendo al mínimo los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Días después, se concreta la desaparición forzada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales INAI ), sepultando el acceso a la información.

Con la polémica reforma a la , el oficialismo aprobó cláusulas con efectos retroactivos violando las garantías básicas constitucionales, reduciendo al mínimo los mecanismos de defensa de los ciudadanos frente a los abusos del poder. Días después, se concreta la desaparición forzada del ), sepultando el acceso a la información. 1 de junio de 2025 (La captura formal de la Suprema Corte): Se llevan a cabo las primeras elecciones judiciales extraordinarias bajo un clima de caos operativo. Pese a registrar una bajísima participación ciudadana de apenas el 13%, Morena utiliza su estructura territorial para asegurar que los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación SCJN ) correspondan a perfiles abiertos y afines a la línea del gobierno, terminando con la división de poderes.

Se llevan a cabo las extraordinarias bajo un clima de caos operativo. Pese a registrar una bajísima participación ciudadana de apenas el 13%, Morena utiliza su estructura territorial para asegurar que los nuevos ministros de la ) correspondan a perfiles abiertos y afines a la línea del gobierno, terminando con la división de poderes. Mayo 2026: Morena aprueba la injerencia extranjera

Narcoescándalo del Rocha: 69 días desaparecido de la vida pública

Las sombras del narcotráfico y las acusaciones de EU

El discurso de honestidad choca de frente con las investigaciones del aparato de justicia y agencias de seguridad de Estados Unidos (como la DEA y el Departamento de Justicia), las cuales han encendido las alarmas internacionales al documentar presuntos nexos de protección y financiamiento entre el crimen organizado y diversos funcionarios:



Adán Augusto López: Ha sido señalado reiteradamente en reportes por la presunta entrega de plazas operativas y colusión con el crimen organizado, especialmente con " La Barredora

Ha sido señalado reiteradamente en reportes por la presunta entrega de plazas operativas y colusión con el crimen organizado, especialmente con " Rubén Rocha Moya: El gobernador de Sinaloa Cártel de Sinaloa, arrastrando a la entidad a una guerra interna que los sinaloenses pagan a diario.

El arrastrando a la entidad a una guerra interna que los sinaloenses pagan a diario. Otros gobernadores señalados de vínculos con el narco: Además de los nombres anteriores, hay señalamientos directos por parte de EU hacia la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, Américo Villarreal Alfonso Durazo

A 12 años de su registro oficial, Morena demuestra que el partido logró edificar una "Constitución a modo". El movimiento que prometía defender al pueblo del autoritarismo terminó utilizando las herramientas del Estado para blindarse, desactivar los contrapesos, asegurar la permanencia de su bloque en el poder y dejar impunes a aquellos políticos señalados de estar vinculados con el narcotráfico.