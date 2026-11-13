Un trailero perdió la vida y otras dos personas resultaron lesionadas durante un accidente sobre la autopista Siglo XXI, en el municipio de Múgica, Michoacán, y el momento del impactó quedó grabado.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 144, donde el operador de un tractocamión quedó atrapado entre los restos de su unidad y falleció a consecuencia de las lesiones sufridas.

Graban momento del choque de tráiler en autopista Siglo XXI

En un video grabado desde la cabina del camión de carga se observa que el trailero intentó esquivar un vehículo, pero tras realizar la maniobra terminó por chocar contra otro camión que circulaba en sentido opuesto.

En el mismo hecho resultaron heridos el operador del vehículo, quien presentó golpes en la cabeza, y el conductor del otro vehículo de carga.

Ambos recibieron atención prehospitalaria y fueron trasladados a un hospital de Nueva Italia para su valoración y atención médica.

Investigan muerte de trailero tras choque en Michoacán

Elementos de la Coordinación Estatal de Protección Civil, en colaboración con otras corporaciones de auxilio, realizaron maniobras de rescate con equipo hidráulico para recuperar el cuerpo del trailero, debido a las condiciones en las que quedó la unidad siniestrada.

Una vez concluidas estas labores, personal de la Fiscalía General del Estado de Michoacán efectuó las diligencias periciales y el levantamiento del cadáver, que fue trasladado al Servicio Médico Forense para los procedimientos legales correspondientes.

Las autoridades competentes realizan las investigaciones correspondientes.

Este fue el segundo accidente registrado durante la jornada en ese tramo carretero, luego de que previamente, en el kilómetro 146, un tractocamión y una camioneta particular chocaran y se incendiaran, con saldo de dos personas fallecidas.

“Protección Civil atendió un accidente en la autopista SigloXXI, donde utilizó equipo hidráulico para liberar a una persona que se encontraba sin signos vitales. Las autoridades correspondientes realizan las diligencias”, informó Protección Civil de Michoacán.