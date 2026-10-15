VIDEO: Tractor sin control arrolla decoración en festival Pumpkin Dash en Monterrey

Una mujer que conducía un tractor durante una feria en Monterrey, Nuevo León, causó daños materiales en el festival Pumpkin Dash.

¿Qué pasó en el Pumpkin Dash de Monterrey?

El video que usuarios en internet compartieron muestra a una mujer a bordo de un tractor, el cual, a baja velocidad, arrolla lo que tiene a su paso, como una estructura que sostiene unas lámparas, un letrero con letras grandes y terminó con un inflable en forma de calabaza de Halloween.

🚜🎃 ¡SUSTO EN FESTIVAL DE #MONTERREY! MUJER EN TRACTOR CAUSA DESTROZOS



Momentos de tensión se vivieron durante el festival Calabaza, al sur de Monterrey, luego de que una joven que conducía un tractor perdiera el control de la unidad y provocara daños en la decoración otoñal. pic.twitter.com/nZrZbuHz6P — Mundo Tamaulipas (@MundoTamaulipas) October 15, 2026

Video muestra momento en que tractor arrolla decoración en feria de Monterrey

Los asistentes al Pumpkin Dash en el sur de Monterrey se alejaron del tractor, mientras otra persona grababa lo que pasaba. No hay reporte de personas lesionadas.

Comunicado oficial: esto dijeron los organizadores sobre el accidente del tractor

En un comunicado, el comité organizador del Pumpkin Dash informó que se trató de un incidente en el cual un tractor se puso en movimiento de forma accidental, ocasionando daños materiales en parte de la decoración”.

El festival aseguró que reforzará los procedimientos de seguridad, controles de acceso y la supervisión de objetos de exhibición, para minimizar riesgos y ofrecer un entorno seguro y confiable para las familias que visitan el evento.