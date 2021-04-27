Mujer que tosió en la cara a un bebé enfrentará a la justicia

Nancy Nordland, una mujer de 66 años quer fue captada tosiendo intencionalmente en la cara de un bebé en una sucursal de la cadena Yogurtland, ubicada en Santa Clara, California en junio del año pasado ya fue ubicada y comparecerá ante una corte en los próximos días.

Ha pasado poco más de un año desde que inició la pandemia de coronavirus y aun hay personas que toman a la ligera lo que pasa en el mundo, tal como fue catalogado el caso de la mujer tosiendo en el rostro de un bebé.

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Aunque el hecho no es reciente, hace unos días, las autoridades de California dieron con la ubicación de la mujer y esta semana tendrá que enfrentar una audiencia por el caso de su agresión contra el menor.

Medios locales informaron que la mujer tiene que enfrentar su proceso legal en el Departamento 52 del Salón de Justicia en San José, California.

¿Por qué la mujer tosió sobre un bebé?

De acuerdo con la información que se ha difundido en medios locales, en junio del año pasado, la mujer habría discutido con la madre del pequeño, aparentemente porque no le pareció lo cerca que estaba ella en la fila del negocio en el que ambas estaban formadas.

En venganza decidió quitarse el cubrebocas y toser en la cara del bebé para luego irse del lugar sin pagar.

"Todos debemos practicar la empatía y la paciencia mientras trabajamos juntos a través de esta pandemia. Descargar sus frustraciones con el hijo de alguien es inaceptable y criminal“, dijo entonces Jeff Rosen, fiscal de Distrito.

Nancy Nordland podría pasar entre 5 y 6 meses en prisión, además de pagar una multa de más de mil dólares por haber agredido al pequeño.

Aquí compartimos el video:

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