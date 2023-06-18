VIDEO: Niña se salva de ser atropellada por un camión

Una niña se salvó de milagro de ser atropellada por un camión y todo por el descuido de los padres. El momento quedó registrado en una cámara de seguridad y el video rápidamente se volvió viral.

El hecho ocurrió en una carretera de Guarne que conduce al aeropuerto José María Córdova, en Antioquia, Colombia, pero el suceso ya ha dado la vuelta al mundo por lo impactante de las imágenes.

Video de la niña que casi es atropellada por un camión

En el video se ve cuando la niña corrió hacia la avenida e intentó cruzarla sin compañía de un adulto, la vía es transitada a gran velocidad por camiones de carga, carros y motocicletas.

En redes sociales circula un video del momento en que una niña es atropellada por una motocicleta en plena avenida en Antioquia, #Colombia.



Lo sorprendente es que a pesar del duro impacto de la moto, la niña logra salir sin lesiones graves. pic.twitter.com/jiIUlTrWQ8 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) June 17, 2023

La niña corrió en dirección a un camión que iba a pasar sin percatarse de la presencia de la menor; en ese momento un motociclista la golpeó y la dejó tirada en la calle, lo que evitó que el camión la atropellara; es decir que si la moto no la hubiera golpeado, el desenlace hubiera sido fatal.

Mientras la pequeña está tirada en el suelo debido al impacto de la primera moto, muy de cerca pasan otras dos, quienes de milagro la esquivaron, pero no se pudieron detener para ver qué había pasado. Unos segundos después, una mujer corrió para levantarla de en medio de la carretera.

Más personas de la familia se acercaron para ver cómo estaba la niña, quien ya se encontraba en brazos de la mujer, llorando debido al fuerte golpe. A pesar de lo aparatoso de las imágenes, aparentemente la niña no sufrió heridas de gravedad.