VIDEO: Nuevas imágenes de los sismos en Turquía y Siria

Se publicaron nuevos videos de los terremotos que azotaron a Turquía y Siria el pasado 6 de febrero. Las imágenes capturaron el momento en que se derrumbó un edificio y el violento movimiento de las casas, postes y árboles en las calles.

La provincia de Kahramanmaras, en Turquía y epicentro de los sismos, fue la más afectada de las 11 regiones dañadas por los temblores que hasta el momento han dejado 52 mil muertos, 110 mil heridos y 150 edificios derrumbados o dañados al punto que necesitan ser demolidos.

#VIDEO | Nuevas imágenes de los #terremotos en #Turquía y #Siria.



El #sismo de 7.7 sacudió la frontera de ambos países; luego, un nuevo movimiento de 7.6 terminó por devastarlos.



Así se vivió. pic.twitter.com/wLJNVxsMym — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) March 3, 2023

La Autoridad de Gestión de Desastres y Emergencias (AFAD) declaró que el número de muertos en Turquía a causa del terremoto ascendía a 44 mil 218. Mientras que en Siria la cifra ascendió a cinco mil 914 muertos.

De acuerdo con cifras estimadas, 1.5 millones de personas en Turquía y Siria se quedaron sin hogar, y al menos 500 mil viviendas tienen que ser reconstruidas, indicó La representante residente en Turquía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Louisa Vinton.

Nuevo sismo en Turquía

Sin que Siria o Turquía terminaran con las labores de remoción de escombros, un nuevo sismo se produjo el pasado 27 de febrero, el cual dejó un muerto, 69 heridos y 29 causó el derrumbe de otros 229 edificios.

Esta última réplica tuvo una magnitud de 5.6 y una profundidad de 6.15 km, se produjo tres semanas después de los primeros sismos.

Turquía y Siria inician labores de remoción de escombros

Actualmente, Turquía y Siria se enfrentan a la abrumadora tarea de levantar cientos de millones de toneladas de escombros.

De acuerdo con el programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hay entre 116 y 210 millones de toneladas de escombros; lo que equivale a un área de 100 kilómetros cuadrados si se apilaran a una altura de 1 metro.

El PNUD dijo que el desastre generó al menos 10 veces más escombros que el último gran terremoto turco en 1999.

Casi un mes después de los terremotos, la labores de rescate han terminado y los equipos de socorristas fueron reemplazados por miles de camiones y excavadoras que retiran alambres y piedras de los que alguna vez fueron casas o edificios.